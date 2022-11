Za vikend mogući mraz i snijeg: Evo kakvo se vrijeme očekuje do kraja sedmice

Do kraja sedmice u Bosni i Hercegovini se očekuje prilično kišovito vrijeme, naročito u centralnim, južnim i jugozapadnim područjima.

Izvor: Vedran Ševčuk/MONDO

Najizraženije padavine moguće su u srijedu, 16. novembra, upozorava Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

Izraženo južno strujanje vazduha usloviće da temperature i dalje budu iznad višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine.

Osjetniji pad temperature izvjestan je za dane vikenda, kada nije isključena pojava mraza i snijega na većim nadmorskim visinama.

Minimalne jutarnje temperature vazduha variraće od pet do 11 stepeni Celzijusovih u Bosni, na jugu Hercegovine do 13. Najviše dnevne temperature između 10 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni.

Aktuelni prognostički modeli ukazuju da će od 21. novembra i dalje preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom. Stabilizacija vremenskih prilika i prestanak padavina očekuje se od 24. novembra.

Jutarnje temperature variraće u rasponu između jedan i pet stepeni u unutrašnosti, do osam stepeni na jugu. Maksimalne temperature kretaće se između pet i deset, na jugu do 12 stepeni.

(Agencije)