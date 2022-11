Planirano na nekoliko lokacija: Banjaluka dobija nove kružne tokove

U Banjaluci je u planu je obezbjeđivanje finansijskih sredstava, kao i izrada planova za rekonstrukciju postojećih raskrsnica u raskrsnice sa kružnim tokom.

Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Regulacionim planovima predviđeni su kružni tokovi na raskrsnicama kod "Emporijuma", Narodnog pozorišta, "Ekvatora" i Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", potvrdili su iz Gradske uprave za Nezavisne novine.

"Rekonstrukcija predmetnih raskrsnica vršiće se u skladu s obezbijeđenim finansijskim sredstvima, te usvojenim planovima upravljača puteva", istakli su oni.

Kako kažu, procjena sredstava za ove radove vrši se na bazi analize neophodnih radova koji obično obuhvataju rekonstrukciju i komunalne infrastrukture, te s tim u vezi u ovom trenutku nije moguće procijeniti iznos za rekonstrukciju.

"Na području grada trenutno postoji 15 raskrsnica na kojima se saobraćaj odvija na bazi kružnog toka", potvrdili su oni.

Prema riječima Nikole Ćopića, inžinjera za bezbjednost saobraćaja, kružne raskrsnice su praktično rješenje za regulisanje saobraćaja, u pogledu bezbjednosti i u pogledu kapaciteta.

"U suštini, prednost kružnih raskrsnica se ogleda u tome da kada se ona postavi na mjesto standardne četvorokrake raskrsnice na kojoj postoje 32 konfliktne tačke, njihov broj se smanjuje na osam i operativne brzine su znatno manje, a samim tim i posljedice saobraćajnih nezgoda na ovom tipu raskrsnica", kazao je on i dodao da se primjeri dobre prakse izvođenja ovih raskrsnica mogu pronaći u okruženju u vidu tzv. turbo kružnih tokova, odnosno tokova bez konfliktnih tačaka, koji zbog svog dizajna isključuju potrebu za prestrojavanjem u samoj raskrsnici, a vođenje saobraćaja je uređeno saobraćajnom signalizacijom, što bi se svakako moglo sprovesti i na našim putevima uz izmjenu postojeće legislative, jer ona trenutno ne poznaje signalizaciju kojom bi se adekvatno vršilo vođenje saobraćaja u ovim raskrsnicama.

"Kada je riječ o protočnosti, a u uslovima većih tokova kakvi vladaju na pojedinim dionicama u Banjaluci, kružne raskrsnice mogu biti problem, jer kada saobraćajni tokovi pređu 3.000 voz/h, na ovom tipu raskrsnica dolazi do većih gužvi, tako da one gube svoj smisao i bilježe veoma nizak nivo usluge", istakao je Ćopić.

Dodaje da je potrebno, da bi se izbjegle ovakve situacije, prije donošenja odluke o izgradnji kružne raskrsnice na nekoj lokaciji uraditi studijsku analizu, brojanje tokova i eventualno simulaciju, uz utvrđivanje nivoa usluge u projektovanom stanju, da bi se moglo vidjeti šta će se desiti kada se kružna raskrsnica izgradi.

"Bilo bi dobro analizirati i prognozirane saobraćajne tokove koji mogu biti i do 30-40% veći, pa utvrditi kakvi će uslovi biti u ovom slučaju", pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, za sve ovo postoje specijalizovani softveri i ustanove koje ih posjeduju, pa bi ovakav pristup olakšao donošenje investicionih odluka i smanjio greške, odnosno buduće gužve.

"Kada je riječ o konkretnim lokacijama planiranih kružnih raskrsnica u Banjaluci, mišljenja sam da posebnu pažnju prilikom projektovanja treba posvetiti rješavanju problema preplitanja saobraćajnih tokova prilikom izlaska iz kružne raskrsnice zbog različitog broja traka u kruženju i na izlazima, kao i blizini pješačkih prelaza na izlivnim grlima, s obzirom na to da postojeća rješenja dovode do konfuzije učesnika u saobraćaju, a samim tim do većih gužvi i povećanog broja saobraćajnih nezgoda", zaključio je on.