Spasioci iz Foče u Turskoj: Hataj je sravnjen sa zemljom, došli smo da pomognemo

Pripadnici Spasilačke službe "Volf" iz Foče i Istočnog Sarajeva i Gorske službe spasavanja iz Bijeljine već dva dana tragaju za preživjelima u porušenim višespratnicama u gradu Hataj na jugu Turske koji je u zemljotresu pretrpio ogromna razaranja.

Načelnik Spasilačke službe "Volf" Nenad Ikonić rekao je da je maltene cijeli grad sravnjen sa zemljom i da oni trenutno pretresaju velike zgrade koje su imale po sedam, osam spratova.

"Prvu noć nismo ni spavali, pravo smo ušli u ruševine. Tražimo preživjele i onda se povlačimo, a posle nas dolaze mašine da raščišćavaju. Od sinoć smo do pola pet ujutro ulazili u zgrade, u podrumske prostorije, nama je dovoljno da jedna osoba može da se uvuče. Radimo sa termalnim kamerama koje smo ponijeli. Naporno je, ali znali smo šta nas očekuje, došli smo ovdje da pomognemo", rekao je Ikonić.

Do sada su izvukli tridesetak tijela iz velikih zgrada.

"Velike su zgrade i manja je šansa u njima da se preživi. Sada ćemo da odemo u sljedeće dvije ulice gdje su zgrade od par spratova i nadamo se da ćemo uspjeti da pronađemo koju živu osobu", ističe Ikonić.

On navodi da se svaki dan desi čudo da spasioci pronađu po jednu ili dvije preživjele osobe.

"Ovo je već osmi dan od zemljotresa, nadamo se, ima fenomena, poslije deset do 15 dana su nalazili ljude, ako neko nije povrijeđen, da se nađe u nekom prostoru, obično su to manje zgrade. Ove veće zgrade stradaju, slože se kao kula od karata od prizemlja do krova", rekao je Ikonić.

Ikonić napominje da su ponijeli sve što im je potrebno za 20 dana - opremu, hranu, vodu, šatore, pse tragače.

Između ostalog, od opreme imaju termalne i endoskopske kamere.

"Bušimo rupe između spratova i u podrumima i onda provlačimo endoskopsku kameru i gledamo koji je sadržaj podruma, ima li živih, povrijeđenih i tek onda pravimo prostor, odnosno siječemo noseće zidove da bi se uvukli spasioci", opisuje Ikonić djelovanje svog tima.

Ikonić je dodao da Turska ima ogromno iskustvo u spasavanju iz ruševina, ali da niko nije mogao očekivati ovoliki stepen i količinu razaranja.

Dijelove Turske i Sirije 6. januara pogodili su snažni zemljotresi i potresi usljed smirivanja tla u kojima je poginulo više od 33.000 ljudi, pri čemu je uništeno više hiljada objekata.

