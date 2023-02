Škrbić: Napravili smo štetu društvu jer smo privatizovali školstvo, zdravstvo i sudstvo

Nezakonito izdavanje i nedozvoljena trgovina fakultetskim diplomama najkardinalniji je oblik štete koja se može nanijeti društvu, te država treba da bude rigoroznija i preduzme mjere kako bi stala u kraj ovim pojavama, smatra Škrbić.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić poručio je da je trgovanje diplomama za svaku osudu, te napomenuo i da mnoge zemlje u svijetu imaju sličan problem.

"Napravili smo najveću štetu svom narodu i društvu, jer smo privatizovali tri oblasti koje nikako ne smiju da idu u ruke privatnika, a to je školstvo, sudstvo i zdravstvo. To smo dali u privatne ruke, i to ljudima koji su isto tako kupili diplomu i oni sada nečemu kao uče našu djecu", rekao je Škrbić novinarima u Banjaluci, prenosi Srna.

On je naveo da su se tako u društvu pojavili ljudi sa lažnim diplomama i znanjem, te da je društvo samo sebi napravilo štetu.

"Ovo je jedinstvena prilika da država to zaustavi i kaže da nema više privatnog obrazovanja, te da pokupuje privatne univerzitete i da svako ko upiše fakultet mora da nauči jednako dobro", rekao je Škrbić.

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su 11 lica u akciji "Klaster" usmjerenoj na suzbijanje organizovanog kriminala i sistemske korupcije, povezanih sa nezakonitim izdavanjem i nedozvoljenom trgovinom fakultetskim diplomama na području BiH.

Akcija je realizovana na području Banjaluke, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Prijedora, Kozarske Dubice, Brčkog, Travnika i Mostara, a pretresi su izvršeni na 18 lokacija, i to devet stambenih objekata i pokretnih stvari fizičkih lica i devet visokoškolskih ustanova.