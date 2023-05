Dan pobjede i "Besmrtni puk" obustavljaju saobraćaj u centru Banjaluke

U Banjaluci će sutra biti obilježen Dan pobjede nad fašizmom, a obilježavanju će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Programom je predviđeno od 10.30 do 11.00 časova formiranje kolone u Parku Petar Kočić, a u 11.00 časova marš "Besmrtnog puka" sa Trga Krajine do Trga palih boraca, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

U 11.15 časova biće položeni vijenci i cvijeće na Spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca, dok je za 11.30 časova predviđeno obraćanje zvaničnika i umjetnički program.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja biće održano u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na taj datum 1945. godine kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi.

Izmjena u režimu odvijanja saobraćaja u centru grada

Gradska uprava je saopštila da će povodom održavanja manifestacije "Dana pobjede nad fašizmom" , 9. maja doći do obustave saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać od 10.30 do 12.10 časova.

Na linijama javnog prevoza putnika vrše se sledeć korekcije trase:

-da se za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, u vremenskom periodu od 10.30 do 12.10 časova na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvrši preusmjeravanje autobusa u Bulevar cara Dušana, te ulice Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumjevanje". naveli su iz Gradske uprave.

