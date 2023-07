Smjena kiše i sunca: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih 15 dana

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je vremensku prognozu sa izgledima vremenskih prilika kakve nas očekuju tokom naredne dvije sedmice.

Sutra nam stiže avgust i veći dio prvog dana u osmom mjesecu protećiće u stabilnim vremenskim prilikama.

Međutim, pred kraj dana naoblačenje će zahvatiti prvo zapadne krajeve i tokom noći će se proširiti na na ostale krajeve zemlje. Naoblačenje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Od srijede poslijepodne do kraja sedmice, preovladavaće pretežno sunčano, ali u središnjim i sjevernim područjima, meteorolozi prognoziraju poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu. Takve vremenske prilike biće najizraženije u petak i subotu.

U prvoj sedmici avgusta, u jutarnjim satima u unutrošnjosti je moguća jutarnja magla.

Minimalne temperature variraće pretežno od 12 do 18, do 22 na jugu zemlje. Maksimalne vrijednosti temperatura vazduha dosezaće vrijednosti između 26 i 32 stepena u u unutrašnjosti, do 35 stepeni Celzijusovih na području Hercegovine.

U periodu od osmog avgusta pa do kraja prognoziranog perioda - odnosno do 14. augusta - prognozira se stabilno, pretežno vedro i vjerovatno malo svježije u odnosu na prvu sedmicu avgusta.

Maksimalne temperature rijetko će gdje prelaziti trideset stepeni. Jutarnje temperature vazduha variraće između 11 i 16 stepeni Celzijusa, u Bosni, u Hercegovini do 20. Najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 24 do 29 stepeni Celzijusa, u Bosni, na jugu Hercegovine do 32 stepena.

