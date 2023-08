Rudari pred zgradom Elektroprivrede BiH u Sarajevu: "Neće više rudar biti budala"

Rudari iz svih dijelova Federacije BiH stigli su pred zgradu Elektroprivrede u Sarajevu gdje su organizovali proteste povodom situacije u Rudniku mrkog uglja Zenica te neisplaćene plate za mjesec juni.

Izvor: Youtube/printscreen/Klix.ba

Članovi Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH okupili su se danas u Sarajevu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog neisplate plata zeničkim rudarima, ali i obezbjeđivanju uslova za penzionisanje radnika koji su ispunili uslove za to tokom 2023. godine.

Mnogi od njih su počeli uzvikivati "Lopovi, lopovi" te su izrazili nezadovoljstvo radom rukovodstva Elektroprivrede kao i direktora rudnika.

"Samo godinu staža imam uplaćenog, a 17 godina radim. Nemam se kome obratiti. Kome god se obratim kažu nije do nas. To je žalosno. Meni je 40 godina, invalid sam, nastradao u jami. Gdje ću ja sad?", rekao je jedan od rudara.

Nakon toga, obratili su se i predstavnici sindikata, piše Klix.ba.

"Ne treba rudaru donacija ili sadaka. Rudar nije fukara. Neće više rudar biti budala. Kada ima vagona, obarate vrijednost, a onda kažete da rudar ne radi. Ako neko radi u državi, onda su to rudari. Ako je ovo država dozvolila, ako hoćete na ovakav način da restituirate rudnike, ne treba nam ova država i ovakvi rudnici", naveli su.

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić izjavio je kako su građani na sarajevskim ulicama pokazali da rudari imaju podršku.

"Narod je pokazao da je uz rudare. Tražili smo minimum koji nam nudi kolektivni ugovor i sporazum. Izađi Senade Sarajliću, demantuj me da nisi kreator sporazuma koji je potpisao Sindikat radnika i direktor RMU Zenica. Ostat ćemo ujedinjeni bez obzira na cijenu koju moramo platiti. Mi se nećemo predati. Otpor ćemo pružati svakog dana", poručio je Husić.

Rudari će pred zgradom Elektroprivrede ostati do 14 sati kada će protesti biti zaključeni. Do tada, rudari su naglasili kako očekuju da im se do tada obrate i predstavnici Elektroprivrede sa kojima se razgovarati o stanju u RMU Zenica, isplati plata za juni te toplog obroka za maj kao i ispunjavanju uslova za penzionisanje radnika koji su stekli pravo na penziju tokom 2023. godine.

Protest je prvenstveno organizovan zbog situacije u Rudniku mrkog uglja Zenica kao i ignorisanja zaključaka sa sastanka održanog 27. jula između Vlade FBiH i rudarskog sindikata kojim bi se omogućilo poštivanje odredbi kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH.

(Mondo)