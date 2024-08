Mještanka Baćevića kod Mostara: "Mi naveče ne smijemo izaći na ulicu"

Mještanka Baćevića kod Mostara Olga Škoro rekla je da su napadači na srpsku djecu u tom povratničkom naselju "režali kao psi", vrištali, prijetili i na kraju fizički napali djecu koja su se igrala, te upozorila da mještani više ne smiju izaći na ulicu.

Izvor: Željko Milićević, Anadolija

"Ne smijemo izaći iz kuća", rekla je Olga Škoro, koja je tri dana svjedočila provokacijama i napadu na djecu u Baćevićima u četvrtak naveče na igralištu ispred društvenog doma u centru sela.

U Baćevićima, srpskom povratničkom naselju u južnom dijelu Mostara, danas je pusto, a većina mještana se plaši da će ponovo doživjeti neugodnosti ili da će njihova djeca biti napadnuta i zlostavljana ukoliko razgovaraju sa novinarima.

Olga Škoro rekla je da zadnjih dana nije ni podnošljivo, ni prijatno ni za koga, od najmlađih do najstarijih i da sinoć jedna majka nije smjela sa kolicima proći kroz selo.

"Mi više naveče ne smijemo izaći na ulicu. Ovdje dolaze autima, motorima. Kada naiđu, vrište i laju kao psi. Ja sam u nedjelju pošla u ambulantu i srela dva momka, možda su srednjoškolci, pitala sam ih šta ima novo, mislila sam da lijepe nešto poučno po toboganima i igralištu. Vidjela sam šahovnice, naljepnice HVO, naljepnice `Zrinjski to smo mi`, sjeli su na motor i vrištali, nije mi bilo baš svejedno", ispričala je Olga Škoro.

Ona je dodala da je skinula naljepnice i mislila da će to prestati.

"Još jedan dan sam ih vidjela. Lijepili su po dječjim toboganima i koševima kukaste krstove i rasparali koš. Naša djeca su to skidala", rekla je Olga Škoro čija kuća se nalazi neposredno pored igrališta, prenosi Srna.

Nakon provokacija, u četvrtak naveče je uslijedio napad.

"Neki automobil je došao i dovezao četvoricu u crnim majicama. Rekli su da su došli da pričaju sa djecom. Ako je on došao pred naš dom i udario dječaka šakom, šta očekivati? On su prijetili djeci i rekli `sad smo mi došli, a kasnije će doći starija postava, sve ćemo vas potamaniti`. To su grozne prijetnje", navela je Olga Škoro.

Predsjednik Koordinacije Srba Mostar Dušan Golo, koji je mještanin Baćevića, rekao je da su tri dana trajale provokacije i lijepljenje neprimjerenih sadržaja, a da je sve eskaliralo napadom na djecu koja su to skidala.

"Zamalo nije došlo do eskalacije sukoba, jer su oni došli sa teleskopskim palicama i spremili najgore. Poruka je bila `doći će stariji i pobiće vas sve`. Pogubno je da djeca koja su rođena poslije rata dolaze u srpsko selo i lijepe kukaste krstove", ukazao je Golo.

On je istakao da vandalizam i orgijanje podstiču određene grupe i politike, te da je zastrašujuće da se iz grada Mostara niko nije oglasio.

Mještanin Duško Savić rekao je da ga je zatekla informacija o incidentu i lijepljenju fašističkih obilježja, te da je stanovništvo Baćevića zgroženo.

"Nadam se da će nadležne institucije reagovati da bi se ovakve stvari sasjekle u korijenu i da ne bi došlo do eskalacije", dodao je Savić.

Napad na srpsku djecu u Baćevićima dogodio se u četvrtak, 22. avgusta, uveče, a iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nije bilo moguće dobiti nove informacije o istrazi.

(MONDO)