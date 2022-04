Oštra reagovanja iz Srpske na Šmitovu odluku

Iz Republike Srpske stižu oštra reagovanja na odluku njemačkog diplomate Kristijana Šmita da obustavi Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Kristijan Šmit nema prava da nameće zakone u BiH, izjavio je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica za RTRS.

Mazalica je naglasio da Šmitova odluka apsolutno nije pravno utemeljena.

"Pokušavaju osporiti Republiku Srpsku. Ovu Šmitovu odluku nećemo objaviti u Službenom glasniku", poručio je Mazalica.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić poručio je da imovina Srpske pripada Republici uprkos odluci Kristijana Šmita o "obustavljanju Zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti".

"Imovina je Srpskoj data Dejtonskim mirovnim sporazumom i nijedna odluka to ne može promijeniti", rekao je Šulić na konferenciji za novinare u Skupštini.

On je rekao da će Srpska na tom planu nastaviti da čuva i jača svoje institucije.

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da ne postoje bonska ovlaštenja, jer ne postoji visoki predstavnik, te samim tim njegove odluke nemaju nikakvo pravno dejstvo.

"Po svemu sudeći, Kristijana Šmita je Bisera Turković vodila na Tekiju na Mejtašu, pa je omađijan kao i ona. Јedan turista da se tako ponaša u tuđoj zemlji baš je cirkusantski", rekla je Vulićeva.

Da je BiH ozbiljna zemlja, istakla je ona, Šmit bi bio proglašen personom non grata.

"U Republici Srpskoj ste nepoželjni, kao i bilo koje drugo lice koje izaziva opšti nemir i nesigurnost", poručila je Vulićeva njemačkom diplomati Šmitu reagujući na njegovu odluku da obustavi Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dušica Šolaja izjavila je Srni da bonska ovlaštenja nisu dejtonska kategorija, kao što Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, jer nije imenovan u Savjetu bezbjednosti UN.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Ako neko misli da od jedne evropske države u 21. vijeku napravi anarhoprotektorat u kojem će vladati neizabrani stranac, onda Republiku Srpsku slobodno mogu izuzeti iz svojih planova. U Republici Srpskoj odluke donose i donosiće oni koje je birao narod, a ne stranci bez legitimiteta, ali sa očiglednim diktatorskim ambicijama", istakla je Šolaja reagujući na odluku njemačkog diplomate Kristijana Šmita da obustavi Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je večeras Srni da odluka Kristijana Šmita o "obustavljanju Zakona o imovini Republike Srpske" neće proći jer ga Srpska ne priznaje za visokog predstavnika.

Stevandić je istakao da ta odluka predstavlja veliki dokaz da se međunarodni predstavnici ne bave nikakvim pravom nego na ovaj način nastoje da prejudiciraju sudsku odluku.

"Na ovaj način se vrši pritisak na sud da se sudi po nalogu, kao što se ranije dešavalo u Ustavnom sudu BiH u slučaju grba i himne Srpske", rekao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, ovo je početak sunovarata međunarodnog prava.

"Mi sigurno nećemo dozvoliti da u taj sunovrat upadne Republika Srpska i njeno pravosuđe na koje ima pravo po Dejtonskom sporazumu", rekao je Stevandić.

On je naglasio da Šmitove odluke neće imati u Srpskoj pravnu snagu, jer ga Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, dodajući da je i ovo pokazatelj da Srpska vrati i grb i himnu.

Predsjednik NDP-a Darko Banjac izjavio je da Kristijan Šmit nema prava da nameće ni ukida zakone.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"I kada bi Šmit bio visoki predstavnik, što nije jer nije izabran po proceduri, niti potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN, ni po Dejtonskom sporazumu, niti po jednom aktu međunarodnog ugovora ni po bonskim ovlaštenjima, nema prava da nameće ni ukida zakone" rekao je Banjac.

On je rekao da to nikada nije imao ni jedan visoki predstavnik, te da je to nametnuto silom i prećutnom politikom međunarodne zajednice.

Šef Kluba poslanika Demosa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spomenka Stevanović izjavila je večeras da odluka Kristijana Šmita kojom "obustavlja Zakon o nepokretnoj imovini Srpske" predstavlja nastavak pravnog nasilja koje traje godinama.

Ona je dodala da to pravno nasilje u BiH provode oni koji su zaduženi ili bi trebali da rade na demokratizaciji, uspostavljanju pravne države, vladavini prava, a čine sve suprotno.

Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić rekao je da njemački diplomata Kristijan Šmit jednostrano, bez ikakvog ovlaštenja i pravnog uporišta nastoji da ukine mogućnost Srpskoj da upravlja i raspolaže svojom imovinom i na taj način onemogući razvoj lokalnih zajednica.

Ćosić je rekao novinarima da je odluka Šmita da "obustavi Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske" katastrofalna i da su grdno prevarili oni koji misle da će jednostranim odlukama nepriznatog visokog predstavnika dijeliti pravdu i uređivati stvari u BiH i njenim entitetima.

Dejtonski sporazum je jasno definisao kome pripada imovina, opštinama i Republici Srpskoj, izjavio je poslanik SNSD-a u NSRS Miroslav Vujičić.

"Znate da Savjet bezbjednosti nije uopšte glasao prilikom imenovanja Kristijana Šmita za visokog predstavnika, pa se postavlja pitanje legitimnosti njegovih odluka".

Predsjednik DNS Nenad Nešić, rekao je da svi moraju ustati protiv odluke nelegitimnog visokog predstavnika Kristijana Šmita i njegovog poništenja Zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Nešić ističe da je cilj ovakve odluke jasan, a to je da Republika Srpska ostane prazna ljuštura, bez imovine, bez institucija, bez ovlašćenja.

„Ovo zahtjeva ozbiljan odgovor Republike Srpske. I pozicije i opozicije. Sada je u pitanju Srpska. Svi moramo ustati protiv odluke Kristijana Šmita. Ne prihvatamo više donošenje odluka i nametanje zakona od istog. Ovdje je jasan cilj, a to je da Srpska ostane prazna ljuštura. Bez imovine, bez institucija, bez ovlašćenja. Cilj Šmita, njegovih mentora kao i bošnjačkih političara jeste unitarna BiH. Ovo je možda i glavni korak ka tom cilju. Odgovor mora biti jasan, u pitanju je Republika Srpska”, rekao je Nenad Nešić za ATV.

Nikakav samoprozvani turista iz Njemačke ne može ovdje nama u Republici Srpskoj da ukida zakone, izjavio je poslanik DNS-a u NSRS Aleksandar Glavaš.

"Mi smo najviše zakonodavno tijelo građana Srpske i mi odlučujemo o našoj imovini koju je jasno definisao Dejtonski sporazum. Prema tome, svaki napad na imonivu Srpske je napad na njene građane. Mi ovo smatramo neumjesnim i Republika Srpska će sigurno imati adekvatan odgovor", poručio je Glavaš.

Sankcije i bonska ovlaštenja nisu dio rješenja, izjavio je poslanik SDS-a u NSRS Nedeljko Glamočak.

Smatra da odluka Kristijana Šmita nema svrhu, te da je za današnje stanje kriva vlast.

"Ono što se nalazi u Srpskoj pripada Srpskoj. To je imovina Republike Srpske. Da li će se ona dati na korištenje za potrebe vojne ili neke druge potrebe državne, to se reguliše, pa se daje na korištenje dok postoji potreba. Kad nestane potreba, imovina ostaje onoga koga jeste, to jest Srpske", rekao je Glamočak.

Protivim se takvim odlukama, rekao je Nebojša Vukanović, poslanik SDS, reagujući na odluku Kristijana Šmita da suspenduje Zakon o imovini Republike Srpske.

Vukanović je za ATV rekao da ovo sigurno može da bude uvod u novu političku krizu.

S druge strane, većina stranaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine su pozdravile ovu odluku te su pozvale na poništavanje i drugih zakona koje je usvojila NSRS.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 10. februara Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović objavila je Ukaz o proglašavanju ovog zakona 7. aprila, a Zakon stupa na snagu u četvrtak, 14. aprila.

(Mondo/RTRS)