Od avgusta novo povećanje plata u javnom sektoru za 100 KM umjesto ''formalnog toplog obroka''

Nakon što je predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić najavio da su u završnoj fazi pregovori o povećanju plata u javnom sektoru za 100 KM od avgusta, uz majsko povećanje od deset odsto, ovu ideju pojasnio je i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će radnici u javnom sektoru od avgusta dobiti po 100 KM na platu, što ide u osnovu, a deset posto povećanje majske plate.

Na pitanje novinara da prokomentariše to da neće biti vraćanja toplog obroka za budžetske korisnike - na čemu mjesecima insistira Marićev sindikat, ali i zakon - ali da će svi dobiti povećanje plata od 100 KM, Dodik je pojasnio da je na sastanku resornih ministarstava i sindikata od prije nekoliko dana dogovoreno takvo rješenja i da Sindikat neće insistirati na interpelaciji koju je pokrenuo.

"Nije moguće formalizovati i da se to zove topli obrok, ali se to dograđuje kroz platu. To je ovih 100 KM koji će biti u osnovi plate u avgustovskoj plati i nakon toga sve naredne mjesece linearno za sve", naveo je Dodik.

Podsjećamo, predstavnici Sindikata uprave RS predali 29. aprila u Narodnu skupštinu RS zahtjev za pokretanje interpelacije u vezi ispunjavanja zaključaka NSRS za regres i topli obrok.

Prema Dodikovim riječima, novo rješenje znači da se formalno neće iskazivati topli obrok, ali on je "u suštini upravo ovih 100 KM koje pokrivaju topli obrok i regres".

Srpski član Predsjedništva BiH je podsjetio da je dogovoreno povećanje plate od 10 odsto za maj.

"Rekli smo da ćemo onima koji imaju platu ispod prosječne u ovoj godini, naredne godine od 1. januara iduće godine biti povećana plata pet odsto", rekao je Dodik.

On je naveo da će u drugom kvartalu naredne godine biti obavljeni razgovori sa sindikatima o platnim pitanjima, s obzirom na inflaciju i tešku ekonomsku situaciju.

MMF i topli obrok

Marić je jutros rekao da su pregovori granskih sindikata i resornih ministarstava o platama u javnom sektoru u završnoj fazi i da bi to uz nedavni rast ličnih dohodaka od 10 odsto, značilo dodatno povećanje od 100 KM za svakog zaposlenog.

Marić je gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a naglasio da su u ponedjeljak tokom razgovora sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom "razgolili istinu" zašto vlada u ranijem periodu nije dozvoljavala isplatu toplog obroka i regresa.

On je naglasio da to nije bilo moguće zbog toga "što bi se ugrozio aranžman sa MMF-om i da je ovo bilo isključivo politički kvalifikovano pitanje".

On je dodao da je i da će ovim sporazumom oni koji imaju primanja ispod prosjeka imati dodatno povećanje od pet odsto.

"Od 1. avgusta će, na primjer, čistačica imati povećanje plate od 18 odsto, dok će direktori imati povećanje od tri odsto. Sindikat je konačno dobio socijalnu pravdu kroz socijalnu borbu", istakao je Marić.

Objašnjavajući kasnije na ''tviteru'' o kakvoj računici se radi Marić je pojasnio da je suštinska razlika da do ovog povećanja "radnici u metamatičkom zbiru nisu imali platu plus topli obrok, a da će od sada konačno ispuniti zakonsku formulaciju koja treba da to omogući".

"Sporazum ima tri faze da dođemo do cilja, da sve bude u plati. Plata za maj se obračunava po novoj cijeni rada uvećanoj za 10% na osnovnu plata radnika, dok od avgusta kroz izmjenu zakona ide dodatno uvećanje za 100 KM nominalno, što će biti od 3 do 18%, zavisi kako kome. Od prvog januara ide dodatna nivelacija za 5% svima, čije osnovno primanje je ispod republičkog prosjeka (1049 KM), što će biti još dodatnih cca 50,00 KM nominalno. I nakon prvog kvartala nivelacija svih plata srazmjerno inflaciji, po prvi put će najniže primanje biti plata plus topli obrok".

