Dodik najavio da je završeno formiranje Vlade RS, obrušio se na PIK i CIK

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kazao je danas da će sljedeće sedmice biti upućen zahtjev za sazivanje sjednice Narodne skupštine RS za formiranje Vlade Srpske.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

U Banjaluci je danas održana sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a, nakon koje se Dodik još jednom obrušio i na Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK).

“CIK BiH je dokaz da su njihove aktivnosti usmjerene protiv SNSD-a u kontiunuitetu i kulminirale su sada jer očigledno nevažeći listić promovišu kao važeći, to je dio ujdurme CIK-a koji je pod upravom stranih ambasada prije svega Velike Britanije i SAD”, istakao je.

Dodik je danas naslutio i da je “prekršen” dogovor u vezi glasanja za jednu od lista SNSD-a, zbog čega je jedan kandidat dobio 12, umjesto 13 glasova.

Kazao je i kako je Milanko Mihajilica, poslanik PDP-a, navodno tražio novac da glasa za jednog kandidata.

“Kad mu je poručeno koliko bi mogao da dobije, onda je odustao”, izjavio je Dodik.

Najavio je da će sredinom sljedeće sedmice biti upućen zahtjev za sazivanje sjednice NSRS za formiranje Vlade RS.

“Mandatar nas je obavijestio da su gotovo koncipirani svi elementi u služenoj strukturi, jer od 16 ministarstava, osam je Srba, pet Bošnjaka i tri Hrvata, a kada se tome još doda regionalna zastupljenost i nerealne ambicije… Samo čekamo da se formira Vijeće naroda RS, što je CIK takođe odugovlačila do krajnjih granica”, kazao je Dodik i za utorak najavio formiranje Vijeća naroda RS.

Najavio je i da će u okolini Banjaluke sutra biti održan sastanak sa predstavnicima stranaka “osmorke” iz Federacije BiH, a već u ponedjeljak i sastanak sa delegacijom HDZ-a BiH u prostorijama SNSD-a u Banjoj Luci.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, rekao je da na sutrašnjem sastanku sa “osmorkom”, neće biti riječi o podjeli funkcija, i da je to prvi zvanični sastanak.

“Mi cijenimo, pošto će Hrvati imati predsjedavajućeg, a do sada je Bošnjak -musliman bio ministar inostranih poslova, da to sada treba da pripadne Srbima. Kako ćemo se na kraju dogovoriti, vidjećemo, to se sutra neće rješavati. Ključno je da dobijemo garancije da će se deblokirati procesi Buk Bijela, aerodrom Trebinje, gasovod… od toga zavisi i naše krajnje opredjeljenje. Ako nema toga, nećemo ni ići u vlast. Ako može, s njima ćemo nastaviti da razgovaramo, ako ne može, tražićemo druge partnere”, rekao je Dodik.

Dodik je kazao i da su partije “osmorke” i HDZ BiH dogovorili učešće u formiranju Vlalde BiH, što se odražava i na formiranje bh. vlasti.

“Dajemo podršku Borjani Krišto za predsjedavajuću, to i pripada Hrvatima”, rekao je Dodik.

Podvukao je da se politike iz RS za dalje razgovore, temelje na tome da je RS nezadovoljna provođenjem Dejtonskog sporazuma, i da je “PIK najviše dopirinio da BiH bude propala zemlja , a to sada žele da delegiraju lokalnim partnerima”.

“Ako BiH nije ustavna nije ni održiva. Prvaci svijeta u rušenju BiH su članice PIC-a. RS, SNSD i ja lično smo za ustavnu BiH, a protiv one koju kreiraju Britanci i Amerikanci koji pokušavaju da nametnu rješenja koja nisu u skladu sa Ustavom, a nas ovdje stalno hvata neka muka. To će biti rečeno i našim partnerima u okviru FBiH”, izjavio je Dodik.

Dodik je kakao PIK treba da se raspusti.

“Sedam godina ne čitam komunikee, to je samo organ i dolaze ovdje iz egzotičnih razloga da vide Baščaršiju, a je i ne mislim da je to nešto lijepo. Mislim da ja imam korektniji stav nego taj srmdljivi PIC koji stalno nešto izmišlja i pokušava da podvali”, kazao je.

Upitan o pitanju državne imovine, Dodik je podvukao je da ne dolazi u obzir nikakvo pitanje imovine koje se nameće.

“Nikakva imovina ne dolazi u obzir. Niko neće dirnuti imovinu RS. Ako budete, odnijećemo sve”, rekao je Dodik.