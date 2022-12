"Želim kvalitetan kadar": Višković ima sastav Vlade, traga za još dva imena

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da ima sastav Vlade i da traga za još dva imena, jer želi da dobije što kvalitetniji kadar koji će adekvatno odgovoriti na sve predstojeće i aktuelne izazove.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Želimo da imamo kvalitetan sastav i zato obavljamo konsultacije. Pred nama su izazovna vremena i moja su očekivanja da u narednom periodu radimo još bolje i da lakše prevaziđemo sve poteškoće, za dobrobit građana Republike Srpske", rekao je Višković novinarima nakon sastanka vladajuće koalicije u Banjaluci.

On je ocijenio da je pred Vladom, koja će biti izabrana u srijedu, 21. decembra, izazovno vrijeme.

"Svjesni smo te činjenice. Pokušavam okupiti kabinet koji će na adekvatan način odgovoriti na sve to", rekao je Višković.

On je poručio da će pred Vladom biti vrijeme rada i više preuzimanja odgovornosti kada je riječ o izazovima.

"I da se time timski da doprinos očuvanju Srpske kao i do sada. Očekujem da u narednom periodu radimo samo bolje i da svako sa svoje pozicije da maksimum s ciljem da izazove što je moguće bolje i lakše prevaziđemo", precizirao je Višković.

Premijer Srpske je dodao da je zadovoljan funkcionisanjem Vlade Srpske u prethodne četiri godine, te da se nada da će u narednom periodu biti još bolje.

On je rekao da poslije izbora Vlade slijede nove sjednice parlamenta Srpske da bi se usvojilo već pripremljenih gotovo 28 zakonskih rješenja od kojih je većina hitnoj proceduri.

"To moramo usvojiti do kraja godine kako bi ti akti stupili na snagu početkom 2023. U tom smislu očekujem da ćemo do kraja ove godine imati skoro stalno zasijedanje parlamenta, a sve da ispunimo sve svoje obaveze", rekao je Višković.

On je istakao da se pomenuti akti odnose na povećanje plata od pet odsto za budžetske korisnike s primanjima do 1.200 KM, koliko je sada prosjek u Srpskoj.

"Takođe, tu je i akt o naknadi i osiguranju za nezaposlene roditelje u porodicama sa četiri i više djece", rekao je Višković.

On je rekao da će biti usvojen i zakon koji se tiče zaštite imovine Srpske, a koji je Ustavni sud BiH ranije na neki način stavio van snage.

"Predlažemo ga sad parlamentu u nekom drugom obliku jer Srpska ne smije ostati bez tog akta", istakao je Višković.

On je otkrio da kao mandatar, pored podrške vladajuće koalicije, ima podršku svih socijalnih partnera i nevladinih organizacija.

(Srna)