Zbog odlaska u penziju: Obustavlja se disciplinski postupak protiv sudije Branka Perića

Disciplinski postupak protiv sudije Branka Perića obustavlja se zbog odlaska u penziju, javlja Birn.

Perić je potvrdio da je dobio odluku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) da mu prestaje mandat sudije zbog odlaska u penziju.

"Ako sudija ode u penziju obustavljaju se svi postupci", pojasnio je Perić i konstatovao da je makar do sada bila takva praksa, te da smatra da će se to i sada primijeniti, prenosi Srna.

Kancelarija disciplinskog tužioca je protiv sudije Perića formirala predmet po službenoj dužnosti nakon izricanja prvostepene presude u predmetu "Respiratori", a kasnije je protiv njega podignuta disciplinska tužba.

U međuvremenu, Disciplinska komisija vratila je tužbu Kancelariji na doradu zbog utvrđenog propusta nenavođenja činjeničnog opisa prekršaja u jednoj od tačaka koja se odnosi na neblagovremeno i neefikasno postupanje u donošenju odluke, na koji je ukazao Perić.

Ročište u ovom postupku trebalo je da bude održano početkom novembra, ali je odgođeno za sredinu decembra 2023, kada je sudija Perić naveo da odlazi u penziju i da ima interes da se završi ovaj postupak.

Perić je naveo da nema osnova za disciplinski postupak, odnosno disciplinsku odgovornost i da ne mogu izreći mjeru da mu prestaje radni odnos jer je prestao, ne mogu mu odbijati od plate, budući da je više ne prima kao sudija.

On je naveo da se disciplinski postupci planiraju unaprijed i da su mogli bar pokušaju da se to okonča. "Vidjeli ste kako je to otkazivano, mjesec dana od ročišta do ročišta", kaže Perić.

Iz VSTS-a su ranije odgovorili da će za sudiju Perića, zbog odlaska u penziju, biti donesena odluka Prvostepene disciplinske komisije o obustavljanju disciplinskog posupka.

"Ne postoji zakonska mogućnost da se vodi postupak nosiocu pravosudne funkcije kojem je utvrđen prestanak mandata", naveli su iz VSTS-a.

Bivši glavni disciplinski tužilac Arben Murtezić pojasnio je da se, ukoliko sudija ili tužilac protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ode u penziju, ne može izreći nijedna sankcija.

Disciplinskom tužbom Periću se na teret stavlja prekršaj "donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenja pravila postupka" zbog izdvojenog mišljenja koje je iznio prilikom objavljivanja presude u predmetu "Fadil Novalić i ostali".

Tužba ga tereti i za ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva, zbog saopštenja u kojem tvrdi da ga "tužilačko-medijska mafija želi i krivično sankcionirati zbog iznošenja mišljenja".

