Dodik: Rezoluciju o Srebrenici će podržati "dramatična manjina" čovječanstva

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da pet milijardi ljudi na svijetu ne podržava rezoluciju o Srebrenici koja bi trebalo da se nađe pred Generalnom skupštinom UN kasnije ovog mjeseca, na prijedlog Njemačke i uz podršku dijela BiH.

"Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne poštuje sam sebe, već naloge Amerike, Velike Britanije jer su dozvolili obraćenje neizabranog predstavnika Kristijana Šmita", rekao je Dodik.

On je rekao da je nastup srpskog člana Predsjedništva Željke Cijanović na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini bio autoritativan i argumentovan.

"I drugi se slažu u ocjenama da je sinoć u svijet otišla poruka da je Republika Srpska za mir i stabilnost, poštovanje Dejtonskog sporazuma, Ustava BiH i međunarodnog prava. Postoji mogućnost da predstavnici milijardi ljudi na svijetu ne podrže rezoluciju o Srebrenici", naveo je Dodik na ceremoniji početka izgradnje nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu, prenosi RTRS.

On je podvukao da postoji mogućnost da predstavnici više od pet milijardi ljudi u svetu ne budu iza Rezolucije.

"Znači jedna dramatična manjina bi podržala rezoluciju, bez obzira što su tu SAD, ali neće biti Rusija, Kina i mnoge zemlje", naglasio je Dodik.

Sjednica Generalne skupštine UN je više puta odgađana zbog pokušaja da se usaglasi tekst rezolucije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sjednica vjerovatno biti održana nakon 10. maja.

"Od 13. do 17. maja, to će nam biti najteža nedjelja. Etabliraće Rezoluciju 9. maja kako se to kaže da su je završili kosponzori Njemci kao glavni i Amerikanci kao prvi pomagači tako da je 13. najraniji dan teško da će 10. da stignu tako da je 13. realan dan", poručio je Vučić.

