Milanović: Šta god pokušam popraviti, Dodik zezne

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osvrnuo se na nedavnu posjetu BiH premijera Andreja Plenkovića, ali i promjenu nastavnog plana iz istorije u školama RS, te učenje o poteklom građanskom ratu. Zbog toga je uputio kritike na račun predsjednika RS, Milorada Dodika.

Za dvodnevnu posjetu Plenkovića poručio je da je "konačno popio tabletu za hrabrost", a čim je progovorio o neravnopravnosti Hrvata, dobio je istu reakciju kao i on.

"Plenković je sad bio dva dana u Bosni i Hercegovini. Konačno je popio tabletu za hrabrost i nešto je pričao o onim presudama Sejdić-Finci, o tome kako Hrvati ne mogu birati svog člana Predsjedništva i članicu, što im, naravno, opstruiše političko Sarajevo i svi mi to jako dobro znamo", rekao je Milanović, prenosi Index.

Podsjetio je da on o tome priča što tiše, što glasnije već šest godina.

"Plenković se konačno ohrabrio konstatovati problem i završio da bi druge države tražile više i više prigovarale nego Hrvatska. I to je stav premijera. Moramo se dogovoriti šta da napravimo za te ljude. Političko Sarajevo i njegovi sponzori, to je Kancelarija visokog predstavnika i američka ambasada, ne zanimaju bosanskohercegovački Hrvati već ko je šef tajne službe i kako sarađuje s Amerikancima u suzbijanju militantnog islama. To je jedino što ih zanima", istaknuo je Milanović

Uz zaključak da Plenković, nakon što je konstatovao problem, "sad pet godina može biti miran", Milanović tvrdi da je odnos "ekipe" iz SDA i političkog Sarajeva prema Plenkoviću isti kao prema njemu.

Komentarisao je i novi nastavni plan i program za učenike 9. razreda u osnovnim školama Republike Srpske, a posebno oblast "Republika Srpska i Odbrambeno-otadžbinski rat", koja je izazvala dosta bure u javnosti. Zbog toga je iznio kritike na račun Milorada Dodika.

"Šta god ja pokušavam popraviti, on zezne. On je sagovornik za sve bosansko-hercegovačke Hrvate u politici. Nažalost, Dodik tu previše kalkuliše i igra se vatrom. Nepotrebno potpuno. Ja mu svaki put kažem da smiri loptu. Nazovem ga, ne baš često, ali... Čujemo se, kažem mu da olabavi malo", rekao je je Milanović.

