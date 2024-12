Stanivuković uporedio SNSD sa Pontijem Pilatom: "Peru ruke od građana"

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković komentarisao je rekordno završenu sjednicu Skupštine grada i optužio SNSD i njihove koalicione partnere zbog neformiranja skupštinske većine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Stanivuković kaže da je SNSD, zajedno sa SPS-om, mogao da brzo formira skupštinsku većinu od 16 odbornika i obezbijedi održavanje prve sjednice nakon održanih izbora.

"Gledajući u istoriji najkraću sjednicu grada govori jasno o namjeri SNSD-a. Ponašanje SNSD možemo porediti sa Pilatovim pranjem ruku. Pontije Pilat je oprao ruke od Isusa. Oni peru ruke od građana", pojasnio je Stanivuković

Dodao je da je SNSD saučesnik u propadanju Grada, i da svojim opstruisanjem koči važne projekte.

"Ako imate moć da nešto uradite, a ne uradite vi ste saučesnik da nešto propada. SNSD i SPS mogu da formiraju većinu. Hvala još jednom doktoru Selaku koji je predložio da će se boriti protiv poskupljenja vode, a na poskupljenje struje šuti", rekao je Stanivuković.

Rekao je da SNSD stavlja Banjaluku u "pat poziciju", ali i da su im građani glasovima dali 11 odborničkih mandata u Skupštini grada.

"Banjalučani to vide i znaju. Mi ćemo nastaviti sa radom. Ja nikada neću prati ruke od odgovornosti. Kada ja budem imao mogućnost da formiram skupštinsku većinu ja ću to odmah uraditi, ali ja nemam tu snagu. Ovaj scenario je unaprijed pripremljen", poručio je on.

(MONDO)