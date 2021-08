Plenković: Hrvatsko tužilaštvo može odbaciti zahtjev BiH

Hrvatski premijer Andrej Plenković istakao je danas da je jasan stav Hrvatske o akcijama "Bljesak" i "Oluja", te ocijenio da hrvatsko državno tužilaštvo može odbaciti zahtjev Tužilaštva BiH za procesuiranje hrvatskih komandanata i tako riješiti problem.

Plenković je novinarima rekao da su u Hrvatskoj već neko vrijeme upoznati o zahtjevu koje je Tužilaštvo BiH uputilo hrvatskom Ministarstvu pravosuđa za procesuiranje hrvatskih komandanata u akciji "Bljesak".

On kaže da će Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske proučiti tu dokumentaciju, kako bi vidjelo postoje li prepreke da se to proslijedi Hrvatskom državnom tužilaštvu, koji će to proučiti.

"Na njima je da donesu odluke. Ne mogu trenutno prejudicirati što će Hrvatsko državno tužilaštvo učiniti, ali ono što svakako može, u supstantivnom smislu, to na kraju odbaciti to i tako riješiti problem", rekao je Plenković.

Plenković tvrdi da su hrvatske zločinačke akcije "Bljesak" i "Oluja" u kojim su protjerani Srbi bile "oslobodilačke operacije" koje su, kako kaže, "Hrvatskoj ponovo donijele integritet državne teritorije".

"To su operacije na koje ćemo biti ponosni i nikakvi ih procesi, bez obzira na koji su način pokrenuti, neće dovesti u pitanje", poručio je Plenković.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske potvrdilo je juče da je primilo zahtjev Tužilaštva BiH u vezi sa postupcima protiv hrvatskih ratnih komandanata.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je u četvrtak, 5. avgusta, u govoru u Kninu poručio BiH da je riječ o nedokazanim djelima, te da će Hrvatska zaštititi svoje ratne komandante.

Hrvatske oružane snage su u akciji "Oluja" etnički očistile Srbe sa prostora sjeverne Dalmacije, Like, Banije i Korduna, a državni vrh Hrvatske je u četvrtak, 5. avgusta, proslavio ovaj datum u Kninu kao "Dan pobjede". U hrvatskoj akciji "Bljesak" srpski narod je protjeran iz Zapadne Slavonije.

Tokom akcije "Oluja" za nekoliko dana je sa svojih vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 Srba, dok ih oko 1.800 ubijeno.