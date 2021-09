Novi detalji zapljene 1,4 tone kokaina u Crnoj Gori

Pošiljka od 1.400 kilograma kokaina koji je policija zaplijenila prije nekoliko dana u Zeti prvi je slučaj zapljene tako velikog tovara u kontrolisanoj isporuci u ovom dijelu Evrope.

Izvor: Twitter/printscreen/@PolicijaCG

Pored količine kokaina koji je pomno praćen do krajnjeg odredišta, veliku pažnju je privukla i njegova cijena i procenat čistoće. Prema nezvaničnim saznanjima portala Dan, istraga za sada ide ka pravcu koji navodi na sumnju da je kokain iz Zete pretovaran sa broda "MSC Katya" na brod "MSC Charlote". To je za sada predmet istraživanja nadležnih organa.

Crnogorska policija je u saradnji sa međunarodnim partnerima vršila kontrolno praćenje ovog tovara. Pošiljka, čija je ulična vrijednost oko sto miliona evra, bila je pod budnim okom inspektora i operativaca.

"Što se tiče zapljene tone i 400 kila kokaina, aktivnosti su sprovedene u dogovoru sa međunarednim partnerima", rekao je direktor Uprave policije Crne Gore Zoran Brđanin i dodao da je još uvijek rano da se priča o tome kom klanu pripada droga.

Ministar Unutrašnjih poslova Sergej Sekulović naveo je da je predmetni kontejner sa drogom praćen 24 sata. Firma San Francisko D.O.O. je naručilac banana, među kojima je bio kokain.

Prema nezvaničnim informacijama i prvim procjenama vrijednost 1.400 kilograma kokaina koji je iz Luke Bar dospio do jednog skladiša u mestu Mojanovići, Zeta, iznosi oko 60 miliona evra. Ukoliko se utvrdi da je on zaista visoke čistoće to bi dovelo do povećanja procjene njegove vrijednosti.

Poznato je da čistoća kokaina može da omogući povećanje njegove količine, miješanjem sa drugim supstancama, do čak tri puta. Tako bi mu ulična vrijednost bila oko sto miliona evra i više.

Vijeće Višeg suda u Podgorici preinačilo je odluku sudije za istragu Radomira Ivanovića i odredilo pritvor Budimiru (66) i Marini Krstović (27), osumnjičenima za šverc 1.400 kilograma kokaina. Ocu i ćerci određen je pritvor do 30 dana.

(MONDO/Dan)