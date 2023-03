Postala je "nevidljiva" za sistem, institucije zakazale: Tri propusta u slučaju zlostavljane djevojčice u Beogradu

Postavlja se pitanje ko je odgovoran za stanje djevojčice koja je zlostavljana, nije išla u školi niti kod ljekara na pregled.

U. P. (37) je, kako se sumnja, kćerku (8) je godinama držao zatvorenu u stanu. U javnosti se pojavljuju detalji – da je bila zaključana u kupatilu, neuhranjena, okružena smećem. Za slučaj se saznalo nakon što je partnerka zlostavljača policiji prijavila nasilje. "Do sada je tužilaštvo došlo do saznanja da je djevojčica odlukom suda povjerena na staranje ocu, s obzirom na to da je majka ranije bila zavisnik, a da je utvrđeno da je otac podban roditelj", navodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.