Beograđani ne odustaju od zahtjeva: Održan 17. protest "Srbija protiv nasilja"

Protest "Srbija protiv nasilja" održan je sedamnaesti put u Beogradu.

Nakon okupljanja ispred Doma Narodne skupštine učesnici protesta uputili su se u šetnju do zgrade RTS-a i REM-a. Protest održan i u Kraljevu.

Učesnici su prošetali Dečanskom do Makedonske ulice, Hilandarskom i Takovskom ulicom do zgrade Radio televizije Srbije (RTS), zatim do zgrade Regulatornog tijela za elektronske medije (REM).

Tema 17. protesta je, kako je ranije najavljeno, prosveta, odnosno uticaj medija na prosvetu.

Na protest su došli predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, poslanica DS Dragana Rakić, lider Ekološkog ustanka Aleksandar Јovanović Ćuta, lider pokreta Srce Zdravko Ponoš, Dobrica Veselinović iz Zeleno lijevog kluba, kopredsjednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović, prenosi RTRS.

Pored smjene rukovodstva RTS-a i svih članova REM-a, traži se i ukidanje rijaliti programa i emisija koje promovišu nemoral i nasilje na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, zabrana štampanih medija koji sadržajem promovišu nasilje, agresiju i krše novinarski kodeks.

Zahtjeva se i oduzimanje nacionalne frekvencije televizijama Pinku i Hepiju zbog, navode, kršenja zakona i promocije nasilja.

Traži se i smjena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i šefa Bezbjednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina.

Protest održan i u Kraljevu

Sedamnaesti put protest "Kraljevo protiv nasilja" održan je u Kraljevu.

Učesnici protesta su sa Trga Jovana Sarića prošetali do Narodne kuhinje, a na trgu ispred gradske uprave održan je performans kojim su izrazili nezadovoljstvo radom nadležnih službi i prvog čovjeka Kraljeva.

Prvi protest "Srbija protiv nasilja" održan je 8. maja, nakon tragičnog događaja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

