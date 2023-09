Parada ponosa i jake policijske snage u Beogradu: Učesnici poručili - Nismo ni blizu (FOTO)

Učesnici ovogodišne Parade ponosa u Beogradu, koja se održava pod sloganom "Nismo ni blizu", završili su šetnju centralnim gradskim ulicama, bez incidenata i uz jako policijsko obezbjeđenje i vratili se u park Manjež, gdje od 19 sati počinju koncerti.

Izvor: Fonet

"Naš brak ne vrijedi manje ako nekome drugom damo pravo na ljubav i brak, to ne umanjuje naša prava", poručila je uoči šetnje kuma ovogodišnjeg Prajda i pjevačića grupe Lolobriđida Ida Prester, koja je učesnicima Parade ponosa poklonila vjenčanicu iz svog spota "Moj dečko je gej", aludirajući na zahtjev da se u Srbiji usvoji zakon o istopolnim partnerstvima.

Organizator Prajda Goran Miletić ukazao je da LGBT zajednica u Srbiji nije ni blizu ispunjenja zahtjeva koji su formulisani još 2014. godine.

"Nismo ni blizu ispunjenja zahtjeva. Imali smo proteklih godina osjećaj da se nešto pomjera, 2021. godine je napisan zakon o istopolnim partnerstvima, ali je on prošle godine stavljen ad akta", predočio je Miletić.

Po procjenama koje je naveo, na današnjem skupu bilo je između 10.000 i 15.000 učesnika.

Učesnici su nosili transparente "Oduvek protest", "Mi gorimo, a Ana se cešlja", "Nismo ni blizu", "DA zahtevima protesta", "Smrt fašizmu, sloboda narodu", "I kvir ljudi se bore za krov nad glavom", a u Nemanjinoj ulici razvijena je velika zastava duginih boja koju je nosio veliki broj aktivista.

Građani su šetali od parka Manjež, Nemanjinom ulicom, Ulicom kralja Milana do Terazija, potom do Trga Nikole Pašića, Skupštine Srbije, a zatim su se Ulicom kneza Miloša vratili Nemanjinom do parka Manjež.

Na dva mjesta u gradu - na Terazijama i u Bulevaru kralja Aleksandra - okupili su se i građani koji se protive Prajdu, ali su oni bili okruženi jakim snagama policije u opremu za razbijanje demonstracija.

Protivnici Prajda uzvikivali su "Vučiću, Šiptaru, izdao si Srbiju", "Nemoral i gej sramotu nikad više u javnom životu" i pjevali himnu Svetom Savi.

Policija je napravila dva prstena bezbjednosti jer se oba skupa održavaju na maloj udaljenosti, pošto se povorka učesnika Prajda ulicom Kneza Miloša vraćala u Manjež.

Dok su učesnici Parade ponosa prolazili Nemanjinom ulicom, čula su se crkvena zvona Vaznensenjske crkve, a na ulici se osjećao jak miris tamjana, javili su reporteri FoNeta sa terena.

U parku Manjež u toku su koncerti, a najavljen je i nastavak manifestacije u klubu Barutana.

