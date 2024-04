U TORLAK STIŽE TEHNOLOGIJA KOJA MIJENJA TOK MEDICINE! Sa SZO potpisan ugovor vrijedan milion i po evra!

Direktor "Torlaka" Luka Dragačević kaže da je Institut započeo postepeni proces rekonstrukcije i modernizacije.

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" zajedno sa desetak svjetskih kompanija učestvuje u projektu proizvodnje vakcina na osnovu najsavremenije, mRNK tehnologije. Direktor Instituta Luka Dragačević kaže za RTS da će sva neophodna oprema stići narednih mjeseci. Napominje da se od mRNK tehnologije očekuje da promijeni tok budućnosti medicine.

Dragačević navodi da je "Torlak" dio projekta vakcina na osnovu mRNK tehnologije i da je upravo u petak potpisan ugovor sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom vrijedan milion i po evra. "Prošle godine 'Torlak' je započeo prve obuke u sklopu tog projekta. Naše osoblje je otišlo na obuke u Kejptaun, SAD, u Južnu Koreju, gdje se nalazi jedan od najboljih instituta trenutno na svijetu, koji je hab za obuku svih ljudi koji se bave proizvodnjom vakcina", naglašava Dragačević.

Kako navodi, učešćem u tom projektu "Torlak" treba da dobije svu neophodnu opremu za najmodernija istraživanja, kao što se rade u "Fajzeru" i "Moderni".

Luka Dragačević

Dragačević ukazuje na to da je od 15 česnika u projektu razvoja mRNK tehnologije, "Torlak" jedini državni institut u Evropi, dok su ostali privatne kompanije. Kako je naveo, dio opreme je stigao u Institut, a narednih mjeseci bi trebalo da stigne ostatak. Dragačević ističe da se od mRNK tehnologije očekuje da promijeni tok budućnosti medicine.

Kako kaže, projektom je obuhvaćeno više od 60 odsto svjetske populacije.

Šta je mRNK tehnologija?

"U pitanju je tehnologija koja vam omogućava da umjesto da ubacujete patogene preko tradicionalnih vakcina, pa onda aktivirate imunološki odgovor, vi zapravo unosite taj informacioni kôd preko RNK i onda vaše ćelije stvaraju protein na koji se stvara imunološki odgovor", objašnjava direktor "Torlaka".

"Tehnologija je potpuno bezbjedna što se pokazalo mnogobrojnim studijama, a prosta promjena te tehnologije nije samo za borbu protiv patogena, beć i za borbu protiv infekcija i raka", dodaje Dragačević.

U petak je objavljeno najnovije istraživanje u Engleskoj u vezi sa personalizovanom mRNA vakcinom protiv raka kože, za koju postoji potencijal da se koristi i protiv karcinoma pluća, bubrega. "Očekuje se da će ta tehnologija preuzeti primat u medicini. 'Fajzer' i 'Moderna', koji su započeli tu priču, najavili su da negdje 2030. očekuju da imaju registrovane proizvode za te vrste karcinoma", dodaje Dragačević.

Prema njegovim riječima, mRNK tehnologija bi mogla da promijeni ne samo liječenje, nego i distribuciju i snabdjevenost lijekovima, pošto je proizvodnja mnogo brža. Kaže da su u toku su istraživanja za terapije i vakcine za još mnoge bolesti kao što su dijabetes i neka neurološka oboljenja.

O izgradnji dijagnostičkog centra i laboratorije

Govoreći o izgradnji najsavremenijeg dijagnostičkog centra i laboratorije u sklopu "Torlaka", Dragačević ukazuje da će to omogućiti da se na licu mjesta uzme i obradi uzorak i da se uz pomoć nove tehnologije krene u proizvodnju vakcine. Očekuje da će objekat do Vidovdana dobiti svoju strukturu, a da do kraja februara sljedeće godine u potpunosti bude operativan.

Luka Dragičević

Dragačević kaže da "Torlak" paralelno radi i na modernizaciji trenutnih pogona i razvoju projekata za nove vakcine protiv tetanusa, difterije i pertusisa (veliki kašalj). "Započeli smo i servisiranje opreme za proizvodnju beseže vakcine kako bi ponovo odgovarala svim svjetskim standardima", dodaje Dragačević.

