Dačić o pucnjavi na policajce: Sumnjamo da je riječ o terorističkom aktu koji dolazi od albanskih struktura sa KiM

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je ubistvo policajca kod Loznice teroristički čin koji dolazi od albanskih struktura sa Kosova i Metohije.

Izvor: YouTube/MUP Republike Srbije

"Postoje sumnje da je reč o terorističkom napadu i organizovanom pokušaju koji dolazi od albanskih struktura sa Kosova i Metohije", rekao je Dačić za RTS.

On je naveo da se utvrđuje činjenično stanje i da li je ta osoba, čija su dokumenta ostala u kolima, brat Fatona Hajrizija iz Srbice, koji je pobjegao iz zatvora na Kosovu i Metohiji.

Dačić je rekao da je automobilom upravljao Mithad Hadžić iz Tutina koji se bavi prevozom ljudi i koji je napadača preuzeo u Preševu, a nema informacija da je prešao granične prelaze niti administrativnu liniju.

“Kad je počelo utvrđivanje identiteta, on je počeo da puca i pošto je takav teren on je praktično kroz njive pobegao", naveo je Dačić.

U potjeri za njim je 150 pripadnika različitih jedinica MUP-a Srbije.

"On ne zna jezik, nema dokumenta, ali ima pištolj sa koliko metaka ne znamo. On je ubio policajca i to je očigledan teroristički akt sa Kosova i Metohije", rekao je Dačić.

Kod policije su, kaže, ostala dokumenta na ime Artana Hajrizija i postavlja se pitanje da li je to on ili njegov brat koji je ubio ruskog vojnika.

(MONDO)