"Strah osjećam svakog dana, kad čujem vatromet, vidim oružje": Svjedočila ranjena nastavnice iz Ribnikara

Nastavnica istorije Tatjana Stevanović, koja je ranjena u pucnjavi u "Ribnikaru" govorila je o kobnom danu, kao i detaljima njenog liječenja i oporavka poslije 3. maja.

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno parnično suđenje roditeljima dječaka koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, kada je upao u školu 3. maja 2023. pucao iz pištolja i ubio devetoro drugarica i drugova, kao i čuvara škole. Danas je svjedočila nastavnica istorije, na čiji čas je upao maloljetni ubica i koja je teško ranjena u masakru.

"Dan je počeo kao i svaki drugi. Čak je došao i veliki broj djece, koji obično nije dolazio jer su imali slikanje za album. Pred kraj časa se čulo nešto na hodniku, za šta sada znamo da su pucnji. Mislila sam da su petarde, da su u pitanju nestašni osmaci jer im se približio kraj škole. Kroz glavu mi je prošla misao: "Tamo je naš Dragan, poseban čovjek, on će to da riješi". Ponovo su se čuli pucnji, već smo svi bili zabrinuti. Momenat tišine prekinuo je vrisak iz hodnika. Tada sam shvatila da je nešto gore i u tom momentu je neko otvorio nasilno vrata. Odmah sam bila pogođena u stomak, odletjela sam i pala ispred katedre. Čula sam pucnje u učionici i čula sam da se nešto dešava. Kada sam došla svijesti, vidjela sam da su mi ruke krvave", izjavila je danas ranjena nastavnica.

Njeno svjedočenje potreslo je sve u sudnici.

"Vidjela sam malog Vladu koji je ležao tu, bio je blijed kao krpa. U tom momentu jedno dijete je došlo do katedre, vjerovatno da se sakrije, jako sam ga prigrlila uz sebe. Onda je nastao muk. Prvi je ušao nastavnik geografije koji je pitao šta se dogodilo i neko je od djece rekao: "On je pucao". Ja nisam shvatala, pitala sam se da li je to moguće. Vrijeme mi je gubilo dimenziju, to sve djeluje kao da je trajalo dugo, a sve se završilo za dva minuta. Zatim su došli policajci, pipali su mi puls i tada sam shvatila da nije dobro. Stavili su me na kolica i izveli me, tada sam vidjela dvije devojčice u hodniku", rekla je nastavnica.

Nakon onoga što se dogodilo kobnog dana, kada je dječak upao u učionicu i pogodio je u stomak, nastavnica je govorila o liječenju i kako je izgledao njen oporavak nakon 3. maja.

"Prilikom liječenja krenulo je na bolje, a onda sam dobila temperaturu i osjetila da tonem. Tada sam shvatila da za noć može da se promijeni. Trpila sam jake fizičke bolove, ali su mi davali lijekove koji su mi pomogli. Dugo sam osjećala bolove zbog kuka i ruke. Desna strana me još uvijek presiječe sa vremena na vrijeme. Više mi smeta što nemam osjećaj u ruci i lijevoj nozi ispod koljena. Ožiljke imam po ruci, cijeli stomak do pluća, ulazne rane od metka i mjesto gdje su ga izvukli. Razumijem da su se oni tada borili da spasu život, nisu gledali o estetici. Nesigurna sam dok hodam, ne mogu da trčim, kod uzbrdica i nizbrdica moram da se podržavam dok hodam. Nisam zaposlena, radim na jednom projektu, to je jedino", rekla je ova nastavnica.

"Dječaku sam predavala cijeli šesti i sedmi do tog događaja. Bio je primjereno dijete, uzorno. Nije bilo potrebe da njegovi roditelji dolaze u školu, stoga nisam ih poznavala. Promjena razreda kod nas u školi se često događa, nije neuobičajeno. Znala sam samo da je bilo nešto vezano za bilingalnu nastavu. Strah sada osjećam, svakog dana. Kada čujem vatromet, iznenadne zvukove, pogled na oružje i filmove, ono što me nikada nije uznemiravalo sada me uznemirava", rekla je nastavnica.

Sljedeće suđenje zakazano je za 10. januar kada su pozvani na saslušanje Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka protiv kojih je nastavnica pokrenula parnični postupak.

Podsjetimo, suđenje roditeljima dječaka, Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, povodom proširenja optužnice, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, bilo je zakazano danas u Višem sudu u Beogradu. Međutim, suđenje je odloženo, jer je navodno majci tek danas u sudnici uručena proširena optužnica.

