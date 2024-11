Vučić poziva da se podnesu ostavke zbog tragedije u Novom Sadu: Pokažite moralnu i političku odgovornost

Aleksandar Vučić je pozvao na podnošenje ostavki zbog tragedije u Novom Sadu.

Izvor: RTS/Screenshoot

Govoreći o protestima građana i dijela opozicije povodom tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu koji su 11. novembra održani u Beogradu, istakao je da su ljudi sa pravom zabrinuti i da od vlade traže odgovornost.

"Ali, znao sam da na jučerašnjem protestu neće biti nikakvih problema i da će skup da bude neuspješan i to sam vam rekao prije nego što je skup održan. Napravili su (dio opozicije) mnogo katastrofalnih grešaka. Ne možete da obmanjujete narod i da svaku tragediju pre svega koristite za dobijanje političkih poena misleći da ljudi žive u balonu", rekao je Vučić.

Naveo je da - kako se ljudi iz vlasti ne bi seirili nad neuspješnim protestima, a ljudi traže odgovornost - vlast mora i da je pokaže.

"I zato to tražim od vlade. Znam da neki ljudi namjerno nisu podnosili ostavke, ili im nije dozvoljeno da ih podnose prije tog skupa, da se ne bi reklo da je to urađeno pod pritiskom nekog drugog. Evo vam sada prilike, pa pokažite moralnu i političku odgovornost. Molim, takođe, tužioca da vredno nastavi da radi", poručio je Vučić.

Istakao je da mora da se napravi razlika između onih koji su neodgovorni i naglasio da politika mora da se vodi na ozbiljan način.

"Opoziciji bih poručio da se skoncetrišite na rad i programe, nešto što je dobro za Srbiju. A sljedeća godina biće ključna i sa puno odlučujućih promjena u svijetu. Svi moramo da se fokusiramo", kaže predsjednik Srbije.

Rekonstrukcija vlade neophodna - ima umornih, a u neke smo izgubili povjerenje Dio važnih odluka 2025. je i rekonstrukcija vlade.

"To je stvar premijera Vučevića i Srpske napredne stranke kao najodgovornije, najbolje i najvažnije političke stranke u Srbiji. Ako me budu pitali, a vjerujem da hoće, ja ću njima reći šta je to što mislim, a vjerujem da su potrebne značajne promjene. Neki ljudi su se umorili i već su naviknuti da budu ministri, to im je postala rutina, a nije dobro kad im nešto postane rutina. Morate da imate energiju", poručio je Vučić.

Naglasio je da ne može da precizira koje su to tačno promjene i ko može da bude smijenjen.

"Ovo je teško vrijeme, a kada god imate neki problem u Srbiji, poput tragedija u Ribnikaru ili sada u Novom Sadu, uvijek vam se u tom vremenu pokaže ko je sa vama, a ko se kukavički ponaša i krije, u stranci i među koalicionim partnerima. Sakriju se u mišiju rupu", naveo je predsjednik Srbije.

Naglasio je i da će i koalicioni partneri biti preispitani u okviru rekonstrukcije vlade.

"Apsolutno sam siguran u to. Puštali smo greške, jednu drugu, treću... U nekom trenutku izgubite povjerenje. Tada je vrijeme da stvari menjate", zaključuje predsjednik Srbije u razgovoru za RTS.

(MONDO)