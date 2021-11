Novine na WhatsApp-u: Više opcija u skrivanju statusa "posljednji put viđen"

Aplikacija WhatsApp će uskoro omogućiti skrivanje Last Seen opcije i to na vrlo zanimljiv način.

Izvor: SMARTLife / WABetaInfo

Uklanjanje opcije Last Seen je na spisku odavno traženih u okviru aplikacije WhatsApp.

Iako to niko nije znao aplikacija WhatsApp je radila već neko vrijeme na skrivanju Last Seen obavještenja.

Android verzija aplikacije WhatsApp će omogućiti korisnicima da sakriju Last Seen status, ali tako da to učine od specifičnih korisnika.

U opcijama Ko može da vidi moj Last Seen status moći će da se odabere Niko, Svi, Moji kontakti ili čak Moji kontakti osim - što znači da ćete Last Seen moći da sakrijete od samo određenih ljudi, dok će svi ostali tj. oni koje odaberete moći da ga vide.

Ovo je vrlo zgodna opcija za kontakt tj. prekid kontakta sa ljudima koji su dosadni ili jednostavno ne želimo da vide šta se dešava u našoj WhatsApp aplikaciji. Ipak, treba naglasiti i da će svi koji za kontakte, sve ili pojedinačne onemoguće Last Seen opciju, ona i za njih biti onemogućena, takođe.

Sve ovo je trenutno dostupno samo nekim beta korisnicima WhatsApp aplikacije i broj korisnika se polako povećava, što znači da izmjena Last Seen opcije uskoro stiže svima. Kad je to uskoro - znaćemo na vrijeme.