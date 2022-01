Ako želite tačnije informacije i ne biste na kišu bez kišobrana, najbolje je da preuzmete neku od dodatnih aplikacija za prognozu vremena.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Ave Cavar Martinez

Poznavanje vremenskih uslova neophodno je i pored toga što čovjek više ne zavisi od prirodnih okolnosti, pa se aplikacije za vremensku prognozu konstantno poboljšavaju.

Brže su, nude detaljnije i tačnije informacije, pa su dani kad je predviđanje vremenskih uslova bilo u ravni sa proricanjem budućnosti daleko iza nas.

Uz pomoć satelita, te brojnih pomaka na polju meteorologije, predviđanja vremenskih uslova su tačnija nego ikad, tako da sa pravom aplikacijom i nešto planiranja ništa neće moći da vam pokvari šetnju ili odmor koji dugo čekate.

Ako želite tačnije informacije i ne biste na kišu bez kišobrana, najbolje je da preuzmete neku od dodatnih aplikacija za prognozu vremena. Evo tri besplatne opcije koje mogu da vam budu od pomoći.

Vidi opis Pet najboljih besplatnih aplikacija za vremensku prognozu Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Vremenska prognoza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Smart Life/ Carrot Weather Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Smart Life/ Carrot Weather Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Smart Life/ Weather Undergroud Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Smart Life/ Weather Undergroud Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Smart Life/ The Weather Channel Br. slika: 5 5 / 5

Carrot Weather

Carrot Weather je besplatna aplikacija za vremensku prognozu, a dostupna je za Android i iOS. Informacije o vremenu možete da pratite iz sata u sat, kao i dnevnu i nedjeljnu prognozu, sa svim mogućim podacima, od temperature do brzine vjetra. Pored toga možete da dobijate notifikacije o promeni vremena sa dosta korisnih podataka koje dolaze od provjerenih meteoroloških stanica, među kojima su The Weather Channel and AccuWeather.

Verzija za Android

Verzija za iOS

Carrot Weather Izvor: Smart Life/ @A Better Computer

Weather Underground

Weather Underground je besplatna aplikacija za vremensku prognozu takođe dostupna za Android i iOS. Aplikacija ima prijatan i pregledan korisnički interfejs koji pruža brz i jasan uvid u vremenske prilike. Pored uobičajenih opcija, kao što su prognoza iz sata u sat i dnevna i nedjeljna prognoza, tu je i veliki broj dodatnih opcija. Među njima su radarska mapa vremena, vremenski izveštaji ski centara, tačno vrijeme izlaska i zalaska sunca, notifikacije o ekstremnim vremenskim prilikama, te druge.

Verzija za Android

Verzija za iOS

Weather Underground Izvor: Smart Life/ @Tech Particle

The Weather Channel

I ova aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje. Pruža solidan broj meteoroloških podataka, kao što su temperatura, vidljivost, brzina vjetra i vremenska prognoza za deset dana unaprijed. Sadrži i vremenske mape, poput onih koje prikazuju količinu padavina ili kretanje vetra. Zanimljiva je mogućnost praćenja vremenske prognoze preko video klipova, kao na televiziji – na raspolaganju je veliki broj snimaka koji govore kako o trenutnom vremenu, tako i o očekivanim vremenskim prilikama i naglim promjenama.

Verzija za Android

Verzija za iOS

The Weather Channel Izvor: Smart LIfe/ @The Weather Channel

Weather2Umbrella

Weather2Umbrella je jedan od glavnih izvora informacija za domaće medije što se tiče vremenske prognoze. Eksperti tvrde da je u pitanju najpreciznija i najbolja vremenska prognoza za naše krajeve.

Verzija za Android

Verzija za iOS

AccuWeather

AccuWeather je prva virtuelna aplikacija za vremensku prognozu, koja podržava i Srbiju. Ubacite Samsung Galaxy S7 u Gear VR, uključite aplikaciju, koja je besplatna za preuzimanje, i uronite u potpuno drugačiju vremensku prognozu.

Verzija za Android

Verzija za iOS