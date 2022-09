Meta kompanija objavila listu uređaja za koje se završava ciklus podrške.

Izvor: Pexels

WhatsApp, aplikacija za dopisivanje čuvene Meta kompanije uskoro neće raditi na nekim starijim iPhone uređajima.

Da preciziramo, a kako piše WABetaInfo, WhatsApp planira "da ukine podršku za neke iOS verzije u sljedećih nekoliko mjeseci".

Radi se o relativno novim iOS 10 i iOS 11 operativnim sistemima, koji će podršku za rad aplikacije izgubiti već 24. oktobra ove godine (2022).

Korisnici ovih verzija iOS operativnog sistema moraće da pređu na iOS 12 ili neki noviji iPhone telefon ukoliko njihov sadašnji ne podržava novi OS, što je posljednja moguća nadogradnja sistema za one sa uređajima iPhone 5S, iPhone 6 i iPhone 6S.

Međutim, modeli iPhone 5 i iPhone 5C nisu kompatibilni sa iOS 12 sistemom, što znači da nakon 24. oktobra njihovi vlasnici više uopšte neće moći da koriste WhatsApp aplikaciju.

Ovo su iPhone 5 i iPhone 5C:

Vidi opis WhatsApp prestaje da radi na najmanje dva iPhone modela iPhone 5. Korisnici iPhona mahom zadovoljni svojim uređajem. Samsung Galaxy S4 i iPhone 5. Foto: MONDO portal. Poređenje iPhone 5 i iPhone 4S modela na premijeri novog smartfona. Foto: Beta/AP. Sve iPhone 5C boje. iPhone 5C. iPhone 5C u zelenoj i žutoj boji, sa plavom silikonskom maskom. iPhone 5C: Dostupan u šest boja, uključujući i belu. Živ je! iPhone 5C od plastike, ali ne jeftine, kažu u Applu. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Apple Press Images Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Promo. Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Promo / Apple Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Promo. Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Promo. Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Apple Press Images. Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Apple Press Images. Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: PrintScreen/GSMArena.com Br. slika: 10 10 / 10

Vest o WhatsApp suspenziji na iPhone 5 i iPhone 5C telefonima ili svima koji ostanu na iOS 11 operativnom sistemu stigla je neposredno pred premijeru novih Apple modela - iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.

Svi koji i dalje koriste iOS 10 ili iOS 11 operativni sistem, pa iako ih je malo, trebalo bi odmah da nadograde svoj iPhone na novi OS, makar iOS 12 ili najnoviji kako bi nastavili bez problema da koriste WhatsApp aplikaciju. Da to urade neka prate putanju Settings >General >Software Update i to je to, ali se pre toga povežite na stabilnu Wi-Fi vezu sa brzim protokom.