Aktivirajte novu WhatsApp opciju i vaša poruka će poslije slanja biti uništena

View once će posebno obradovati one koji vole da koriste glasovne poruke i žele da one ne dospiju do bilo koga drugog osim onoga kome su poslate

Ne prođe mnogo vremena a da se WhatsApp ne oglasi sa nekom novom opcijom ili funkcijom. Nedavno je popularna čet aplikacija dodala mogućnost postavljanja šifre za zaključavanje četova, a sada nam predstavlja još neka unapređenja.

Ovo najnovije najviše će obradovati one koji vole da koriste glasovne poruke.

Korisnici sada svoje snimljene poruke mogu da šalju uz aktiviranje opcije View once (srp. pogledaj jednom), koja im donosi veći stepen zaštite privatnosti.

Nova View once ikonica pojavljuje se u čet baru WhatsApp-a kada korisnik hoće da snimi glasovnu poruku, a pritisak prstom na nju aktivira istoimenu funkciju.

Kada je audio poruka snimljena i poslata uz pomoć View once moda, ni pošiljalac, ni primalac neće moći ponovo da je presluša(va)ju nakon što je poslata, odnosno primljena i preslušana, piše WABetainfo.

To znači da primalac poruku neće moći da sačuva na svom telefonu, niti da je eksportuje ili forvarduje.

Iz kompanije Meta, u čijem je WhatsApp vlasništvu, poručuju da time sami korisnici dobijaju veću kontrolu nad privatnošću svojih poruka, pošto poslata poruka (koja može da sadrži i neke osjetljive privatne informacije) ne može da stigne do neželjenih primalaca.

View once opcija je trenutno dostupna beta testerima i moguće ju je dobiti instaliranjem posljednje beta verzije WhatsApp aplikacija za Android i iOS.

Dobra vijest je da će vrlo brzo, View once postepeno početi da stiže i u "obične" aplikacije i da postaje dostupan sve većem broju korisnika.

