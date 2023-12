Pao Tviter - Korisnici širom svijeta prijavljuju probleme (FOTO)

Pao je Tviter širom svijeta, a korisnici prijavljuju problem sa ovom mrežom.

Sajt i mobilna aplikacija X Ilona Maska (bivši Twitter) trenutno ne rade. Korisnici i dalje mogu da otvore uslugu, ali se suočavaju sa porukom "welcome to your timeline", umjesto uobičajenog feed-a objava.