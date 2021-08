Vraća se jedna od najpopularnijih pucačina ikada: Quake dobija nastavak nakon 16 godina

Za dva dana počinje QuakeCon 2021, jedan od najvećih gejming festivala u Sjevernoj Americi, a raspored koji je izašao juče, za petak 20. Avgust najavljuje strim pod nazivom “Hajde da pričamo o Quake”

Izvor: SmartLife / Quake / Printscreen

Ovogodišnji QuakeCon biće u potpuno digitalnom izdanju, kao i prošle godine, sa miksom strimova uživo fokusiranih na igre kao što su Doom, Deathloop, Fallout 76, The Elder Scrolls Online i naravno Quake. Po prvi put posle dugo vremena Bethesda će izgleda otvoriti priču o revitalizaciji Quake serijala, igre koja je izašla 1996. godine i postavila standarde kada su pucačine iz prvog lica u pitanju.

Treba li ići dalje sa pričom osim činjenice da se godinama unazad održava cijeli jedan sajam koji je nastao nakon okupljanja Quake fanova – QuakeCon. U rasporedu piše:

“Quake se vraća u specijalnom strimu sa Džon Linemanom iz Digital Foundry koji priča sa Džerkom Gustafsonom iz Machine Games o nasleđu ove legendarne igre i šta je Quake značio za njih obojicu. Oni će takođe pričati i o dodatnom sadržaju na kojem su Machine Games učestvovali za ovu revitalizovanu verziju.”

Iako se na nekoliko mjesta pominje “revitalizovana”verzija, a ne popularni “rimejk”, koji označava novu igru, i dalje je moguće da ćemo dobiti jedan nastavak igre koju već dobro znamo, čak možda i verziju za konzole. Podsjetićemo da je Bethesda 2019. izdala Doom i njegov nastavak za konzole sa gomilom dodatnih mapa i unapređenjima kada su performanse u pitanju, u poređenju sa prethodnim portovima.

Pogledajte evoluciju Quake igara od 1996. godine do danas:

Evolucija Quake igre Izvor: YouTube / Group M Pro

Uključivanje Machine Games u priču može da znači mnogo više od nedavnog Doom porta, ali to takođe može da znači da će nova verzija uključiti novu epizodu povodom 20. godina Quake igre. Machine Games je studio koji je razvijao i The Wolfenstein: New Order, a pomenuta epizoda se i dalje može preuzeti za Quake sa ove adrese.

Cijeli QuakeCon 2021 biće strimovan preko Bethesda kanala Twitch servisa, a komplet raspored pogledajte ispod.

QuakeCon 2021 raspored

Izvor: SMARTLife / Bethesda