Finalni udarac za Cyberpunk 2077: Kijanu Rivs demantovao izdavača - nikad i nije igrao tu igru!

Cyberpunk 2077 svijet se nakon godinu dana od premijere i dalje ruši…

Izvor: SMARTLife / CD Projekt Red

Igra Cyberpunk 2077 nikad nije postala ono što je trebalo da bude - igra vrijedna igranja i čekanja deceniju i više.

Bagovi i loša optimizacija i na konzolama i na PC-ju totalno su je razorili i CD Projekt Red ni godinu dana od izdavanja nije uspio da je oživi na pravi način.

Igru je kritika na najznačajnijim dodjelama nagrada potpuno ignorisala, a korisnici su joj dali jedva sedam na PC platformi, peticu na Xbox i tek 3,5 na PS4 konzoli.

Igra je odložena na neodređeno kad su konzole nove generacije u pitanju, a na PlayStation 4 sistemu je bila toliko neigriva da ju je Sony čak povukao iz prodavnice na nekoliko mjeseci.

Spisak loših stvari sa kojima krizni štab CF Projekt Red kompanije kao da se i ne bori dopunio je i jedan od protagonista igre, zbog Matrix sage trenutno jako aktuelan, Kijanu Rivs. Glumac je, suprotno onome što je izjavio izdavač više puta, za američke medije rekao da on nikad i nije igrao Cyberpunk 2077. “Ne, mislim, vidio sam demonstracije, ali ja nikad nisam igrao (tu) igru. Ja nikad i ne igram igre“, rekao je Rivs u intervjuu za The Verge tokom promocije novog tipa gejming komada The Matrix: Awakens.

Ovo je loš PR za CDPR, koji je tokom izvještaja o zaradi za 2020. godinu tvrdio da Rivs igra igru i da je obožava. Nije poznato zašto je kompanija slagala investitore tokom svoje prezentacije, mada svi možemo da naslutimo da je CD Projekt Red-u očajnički trebao neki pozitivan momenat u moru loših, koji su se samo nizali i nadovezivali jedan na drugi.

Sva poboljšanja Cyberpunk 2077 igre odložena su za 2022. godinu, a ovo je izuzetno uznemirilo investitore i druge finansijere kompanije i igre, jer ovaj naslov, osim inicijalne prodaje koja je bila sjajna, nijednim drugim dijelom nije opravdao očekivanja igrača. Naprotiv…

Vaša iskustva sa Cyberpunk 2077 igrom?

Cyberpunk 2077 Patch 1.22 PS5 gejmplej Izvor: Couch Coop