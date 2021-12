Popadali serveri: Ne rade najveće svjetske hit igre, uključujući LoL i Destiny 2

Među pogođenim naslovima su League of Legends, League of Legends Wild Rift, PlayerUnknown's Battlegrounds, Valorant, Dead by Daylight, Clash of Clans i Destiny 2.

Amazon Web Services je najveća kompanija kada su u pitanju serveri i računarstvo u oblaku (cloud computing).

Od aprila 2021. godine drži čak 32% cloud computing tržišta, čija je ukupna vrijednost oko 42 milijarde dolara.

Logično je da mnogi drugi servisi zavise od ove kompanije, te da i sami prestaju s radom kada Amazon Web Services zakaže.

Upravo se to dogodilo 7. decembra, zbog čega su gejmeri širom svijeta izgubili pristup svojim omiljenim igrama.

Među pogođenim naslovima su League of Legends, League of Legends Wild Rift, PlayerUnknown's Battlegrounds, Valorant, Dead by Daylight, Clash of Clans i Destiny 2. Lista se nastavlja i dalje od toga, budući da ne rade ni platforme poput Uplay, Epic Games Store i Bethesda.

Amazon Web Services je još 2019. godine objavio da preko 90% od svih gejmerskih kompanija širom svijeta koristi njihove servise, pa zbog toga nije lako da se utvrdi tačan broj igara koje danas ne mogu da se igraju.

Jasno je da ovaj problem ne utiče samo na gejming svet, pa ne rade ni servisi kompanije Amazon, na primjer Prime Video. Trpe i Disney+, Tindr, te Capital One.

Iz kompanije su objavili da problem utiče i na alate koji su im neophodni za rješavannje ovakvih incidenata, zbog čega sve traje duže nego što se očekivalo. Dodaju i da su otkrili glavni razlog, te da rade na njegovom uklanjanju. Svet će se u međuvremenu podsjetiti kako svijet izgleda bez velikih servisa.