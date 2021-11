Spremite se za novembarske poklončiće: Epic Games dijeli čak pet besplatnih igara!

Umjesto dosadašnje jedne igre nedjeljno Epic Games je odlučio da promijeni strategiju, pa ove nedjelje možete pokupiti dve, a naredne još tri besplatne igre.

Izvor: SmartLife / Steam

Epic Games je platforma za online distribuciju igara koja već nekoliko godina unazad praktikuje besplatno dijeljenje igara. Sve što je potrebno je da se ulogujete na svoj nalog, ili ga napravite ako ga nemate i dodate igru u biblioteku, da bi ona zauvijek ostala kod vas.

Avanture Male Tine

Do 16. novembra čeka vas RPG akciona avantura pod nazivom Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. U pitanju je zasebna adaptacija Borderlands 2 DLC-a u kojoj se bijete protiv kostura, tamanite zmajeve i ogromne goleme kako biste došli do magičnog plena.

Kraljica je zarobljena i njeno kraljevstvo je u opasnosti, a samo vi i vaši prijatelji imate bilo kakvu šansu da vratite mir ovoj uvrnutoj, začaranoj zemlji. Kretaćete se kroz opasne šume, sablasne pećine i strašne tvrđave, ali pazite - vaše putovanje može da se promijeni u trenutku zbog Tininih radosno haotičnih hirova. Ne brinite nećemo vam otkrivati u čemu je riječ.

Kako koristi Borderlands 2 endžin, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure nije previše zahtjevna za današnje potrebe. Treba vam Core i3 ili Phenom II X4 CPU, 4 GB RAM i GeForce 780 ili Radeon HD 7970 sa 3 GB video memorije da sve izgleda kako treba. Inače ova igra se prodaje po cijeni od 9,99 evra u regularnoj prodaji, i vjerujte, vrijedi svaki dinar.

Tiny Tina’s Assault On Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure Izvor: YouTube / IGN

Epski paket

Druga igra koja je dostupna ove nedjelje je u stvari Epic paket za Rogue Company, i to jedan veoma fini paket vrijedan čak 34,99 evra. Za sve igrače Rogue Company ovo je prilika koja se jednostavno ne propušta.

Paket sadrži Switchblade i Scorch igrače, sva eksplozivna lika Rogue klase koji koriste vvatru i napalm da sprže sve neprijatelje pred sobom. Switchblade dobija i posebno Inferno Imp odijelo, a kao šlag na torti tu je i 20.000 Battle Bass XP.

Rogue Company Epic Pack

Izvor: SmartLife / Epic Games

Da podsjetimo, Rogue Company je taktička pucačina iz trećeg lica u kojoj treba da pobijedite neprijateljski tim u različitim režimima sa naglaskom na eksplozivima, pucanjem i egzotičnim lokacijama. Igra je besplatna, sa preko 2,5 miliona aktivnih igrača, koji se spremaju za četvrtu sezonu koja je počela juče, 11. 11. 2021.

Rogue Company četvrta sezona Izvor: YouTube / Rogue Company

Velika trojka

Kada se završi promo period za ovonedjeljne igre, Epic je spremio tri nova naslova za sve korisnike ove platforme. Prva je Guild Of Dungeoneering, potezna igra sa kartama u kojoj umjesto da kontrolišete svog heroja, vi pravite tamnice oko njega. Ova igra inače košta 19,99 evra.

Guild Of Dungeoneering

Izvor: SmartLife / Steam

Slijedi Kid A Mnesia: Exhibition je igra nastala kao projekat grupe Radiohead i Epic Games. U pitanju je “naopaki digitalno/analogni univerzum kreiran iz originalnih slika i snimaka Radiohead albuma”, koji bar po trejleru deluje veoma interesantno.

Kid A Mnesia: Exhibition

Izvor: SmartLife / Epic Games

Treća igra koja vas čeka nakon 18. novembra je 15 evra vrijedna akciona Indie avantura Never Alone (Kisima Ingitchuna), koja prati Nuna i Fox koji traže izvor vječne mećave koja prijeti da ugrozi cijeli njihov svijet. Igra je izašla 2014. godine i ima veoma pozitivne ocjene na platformama.

Never Alone

Izvor: SmartLife / Steam

(Mondo)