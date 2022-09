Xbox više neće zahtijevati non-stop konekciju na internet tokom igranja

Microsoft konačno mijenja pravilo staro gotovo cijelu deceniju!

Izvor: SmartLife / Microsoft

Redovna pritužba na spisku vlasnika Microsoft konzola još od 2013. godine je sveprisutna tehnologija Digital Rights Management.

Za neupućene, ona podrazumijeva konstantno prisustvo Xbox konzole (u ovom slučaju) na internetu, kako bi se osiguralo da je primjerak igre originalan.

Dok je to za multiplayer ili one naslove koje je korisnik instalirao putem raznih pretplatničkih servisa kudikamo prihvatljivo, totalno je sumanuto u slučaju single-player igre za koju je plaćena puna cena. Osim što je opravdano iritantno nemati potpunu kontrolu nad sopstvenim vlasništvom, Denuvo (DRM za PC) je svojevremeno bio toliko nametljiv da je usporavao Shadow Of The Tomb Raider, recimo između svih ostalih negativnih aspekata ove priče.

Idn Mari, glavna inženjerka Xbox konzole tj. Xbox tima, potvrdila je na Twitter mreži da kod njihove konzole ovaj anti-piratski stisak već neko vreme popušta. Dok naslovi na diskovima za Xbox One još od junskog 2206 builda nisu bili proveravani od strane DRM-a, novi update spušta loptu i za single-player igre kod Xbox S/X konzola.

To i dalje ne važi za Xbox Game Pass gdje je prisustvo interneta obavezno, ali će makar oni koji su platili punu cijenu pojedinih igara moći, nakon one inicijalne potvrde sa servera prilikom instalacije i prvog pokretanja, mirne duše da ponesu konzolu na neki duži put, bez bojazni za kvalitet signala.

Više igranja bez interneta svima će goditi, sigurni smo!

Izvor: Twitter