Pripremite se da otvorite svoj svijet

Novi Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 na klik od vas u m:tel ponudi

Izvor: m:tel

Vrhunska izrada i nevjerovatne performanse odlikuju treću, najnoviju generaciju Samsung preklopnih uređaja Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 u kojima se nalazi sve što možete da poželite.

Fantastični, izdržljivi telefoni napravljeni su tako da se mogu rasklopiti i otkriti masivni ekran za neviđeno zadovoljstvo gledanja, rada i igranja a istovremeno su elegantni i kompaktni da mogu lako stati i u najtanji džep.

Galaxy Z Fold3 je fenomenalno rješenje pametnog telefona koji omogućava sve prednosti rada na velikom ekranu uz obavljanje više funkcija istovremeno.

Najtanji Galaxy Fold do sada, ima velike ekrane unutra i spolja. Kada je sklopljen, to je moćni telefon prilagođen držanju u jednoj ruci a rasklopljen, on otvara prostranstvo koje će vam pružiti nove mogućnosti.

Na dinamičnim AMOLED ekranima, sa osvježavanjem ekrana od 120 Hz sve će teći nevjerovatno glatko. Takođe, Galaxy Z Fold3 je i prvi Fold model na kojem možete koristiti pametnu S Pen olovku.

Sa dizajnom koji privlači pogled, Galaxy Z Flip3 ostavlja impresivan utisak kad god se koristi.

Na prednjem ekranu, možete pregledati poruke, provjeriti vrijeme i upravljati muzikom a kada se telefon rasklopi imaćete veliki ekran od 6,7 inča sa izuzetnim karakteristikama poput Fold modela.

Uz Flex režim, fotografisanje i snimanje videa nikad nije bilo lakše. Sve što treba da uradite je da podesite ugao, odmaknete se i pravite selfije bez korišćenja ruku.

Pametan telefon sa prikazom preko cijelog ekrana se lako sklapa za jednostavno nošenje. Sklopljen Galaxy Z Flip3 je veličine 4,2 inča i staje čak i u one iznenađujuće male džepove.

Istražite sve prednosti preklopnih telefona i pronađite ih u m:tel ponudi. Koji god od ova dva modela izaberete, otvoriće vam se novi svijet za istraživanje.

Za više detalja o Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 modelima telefona posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.