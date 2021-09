Mi Watch za vaš jedinstveni stil

Iskoristite sve prednosti m:tel Pretplata + tarifa i počastite se savršenim uređajem

Izvor: Promo

Uz m:tel Pretplata + tarife koje vam nude neograničenu komunikaciju uz sjajne bonuse za razgovore, poruke i mobilni net uvijek možete da odaberete i sjajne uređaje na rate iz bogate m:tel ponude.

Pametni satovi postali su "must have" za sve one koji žive moderan i aktivan život, a u ponudi m:tel-a možete pronaći veliki izbor različitih proizvođača i svjetskih brendova.

Jedan od njih je i Mi Watch. Ovaj pametni sat posjeduje ekran visoke rezolucije od 1,39 inča i 326 ppi. Sat je tanak i lagan zahvaljujući svom potpuno novom, prilagođenom okviru. Uz njega možete da oslobodite energiju i svoje vježbanje učinite ugodnijim.

Baterija će vam omogućiti čak 16 dana standardnog režima upotrebe, a 50 sati u sportskom režimu (na otvorenom). Uz ovaj pametni sat moći ćete da pratite i vaše zdravstvene varijable, poput nivoa kiseonika u krvi, nivo stresa, energije, disanja, otkucaja srca, praćenje kvaliteta sna itd.

Prednost pametnih satova je i u tome što možete da odaberete izgled koji vam najviše odgovara. Tako ovaj pametni sat posjeduje preko 100 tema, od tehnologije i sporta, do mehanike i crtanih filmova. Dovoljno je samo da prilagodite brojčanik i odabirom slike definišete svoj stil.

Uz m:tel Pretplata+ tarife ovaj pametni sat može biti vaš uz mjesečnu ratu od 9,18 KM.

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite vama najbliže m:tel prodajno mjesto.

(Mondo)