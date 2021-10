m:tel IPTV-filmovi i serije koje morate pogledati

Ekskluzivno na TV CineStar TV 1- u petak, 29. oktobra u večernjem terminu od 20:45 možete pogledati film “Novine”, koji će nas odvesti u tematiku jedne od velikih afera prošlog vijeka

Trostruka Oskarovka Meril Strip i dvostruki Oskarovac Tom Henks po prvi put zajedno u istorijskoj političkoj drami Stivena Spielberga. Tom Henks igra ulogu urednika Wašington Posta Bena Bredlija, dok se Meril Strip pojavljuje u ulozi glavne izdavačice novina Kej Grejem, koja je vodila sudski spor sa vladom u trenutku kada je predsjednik SAD-a bio Ričard Nikson.

Vil Smit i Alek Bolvin tumače glavne uloge u filmu “Put pobjednika”, koji možete pogledati na Pink movies u nedjelju, 31.10. u 21:00 časova.

Priča je ovo o doktoru koji je smogao hrabrosti da se suprotstavi moćnoj sportskoj organizaciji. Medicina, profesionalni igrači, nevjerovatan zaplet…Idealan termin za dobar film!

TV HBO nam preporučuje film “ Gnijezdo”, u kojem se uspješni biznismen Rori seli sa porodicom iz Amerike u rodnu Englesku. Međutim, ovaj unosni novi početak je prepun izazova i bračni par će morati da se suoči sa neprijatnim istinama koje njihov brak krije. Srijeda, 3.11. u 20:00 časova

“Nije tvoj posao da brineš, ostavi to svom mužu” je savjet koji Alison (Keri Kun) dobije od majke kada nerado pristane da se preseli iz američkog predgrađa na englesko selo sa mužem Rorijem (Džud Lo) i njihovo dvoje djece sredinom 1980-ih. Rori, ambiciozni preduzetnik, vjeruje da bi u rodnoj zemlji mogao da zaradi veliki novac. Čvrsto se držeći svojih iluzija, on iznajmljuje prostrano ali mračno seosko imanje sa prostorom za Alisonine konje. Međutim, porodica se ubrzo suočava sa velikim problemom nepriuštivog i izolovanog načina života. Umorni od braka ispunjenog lažima, Rori i Alison hrle ka naizgled neizbježnoj propasti.

Još jedna godina samačkog života donijela je mnogo novih avantura cimerima iz Malibua ‒ Voldenu Šmitu (Ešton Kučer) i Alanu Harperu (Džon Krajer). “Dva i po muškarca”, hit komedija Čaka Lorija, nagrađena sa čak 9 Emija, vraća se na kanal FOX sa 11. i finalnom 12. Sezonom, koje će se od 5. novembra emitovati radnim danima u 23:50.

A kako će život ovog puta maziti i gaziti čuvenu trojku iz El-Eja? U njihovom stilu, razumije se. Uz mnogo samosažaljenja, promašenih ljubavi, bijesnih bivših partnerki, baškarenja u novcu i uživanja u krevetu. Sve to legendarnu ekipu dovodi do suza, a gledaoce do slatkog smijeha. Nakon što je djevojka odbila da se uda za njega, internet milijarder Volden uvučen je u seks kombinaciju u troje, sa Alanom i njegovom djevojkom Lindsi. Nakon toga je sebi “pribavio” lažni identitet, kako bi pronašao djevojku koja nije zainteresovana za njegov novac.

