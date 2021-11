m:tel IPTV - filmovi i serije po vašem izboru

Od subote, 27. novembra, vikendom, premijerno na SUPERSTAR TV od 21:00 čas možete pratiti drugu sezonu popularne serije “Besa 2”

Izvor: mtel

Producentski tim Adrenalina i Telekoma Srbija najavljuje da nas u drugoj sezoni serije Besa očekuju novi zapleti i dramatični preokreti, kao i zanimljive akcione scene snimane na atraktivnim lokacijama. Druga sezona nastavlja se tri godine kasnije pošto je Uroš Perić primio posljednji zadatak od šefa albanske mafije Dardana Beriše: da ubije inspektora Petrita Kocija kako bi iskupio sopstveni život…

Subota, 27. novembar 2021. godine, 23:25 časova, idealno vrijeme za napeti kriminalistički triler, “Pogrešno skretanje kod Tahoa” na TV 1000

Šef male zločinačke organizacije ubija dilera droge ne shvativši da je radio za najvećega mafijaškog šefa u zemlji. Naoružajte se i pripremite za akcijom ispunjenu avanturu koja će vas držati u krajnjoj napetosti!

Slava i glamur, glavna su obilježja sjajnog mjuzikla “Dani slave”, koji na TV HBO 2 možete pogledati u ponedjeljak, 29. novembra u 16:55 časova

“Dani slave” je originalan muzički portret američkog kompozitora Kola Portera (Kevin Klajn), koji obiluje njegovim nezaboravnim pjesmama. Porter se u filmu osvrće na svoj život i zamišlja ga kao jedan od svojih spektakularnih nastupa, a ljudi i događaji iz njegovog života postaju glumci i radnja na sceni. Kroz brojne numere i popularne hitove, razotkriva se Porterova elegantna i nesvakidašnja prošlost – uključujući komplikovan odnos sa njegovom ženom i muzom, Lindom Li Porter (Ešli Džad).

Srijeda, 1. decembar 2021. godine. U filmu “Za djecu “ prepliću se različite sudbine oca koji mora da zadrži starateljstvo nad djecom i pokaže ljubav prema voljenoj ženi. TV CINEMAX 2

“Za djecu” je priča o bivšem bokseru, Andiju Jovanoviću. On je nesvakidašnje jak čovjek koji je testiran do krajnjih granica u pokušaju da zadrži starateljstvo nad svoje troje dece i zaradi dovoljno novca kao fizički radnik. Kada mu zaprijete deložacijom, Andi se obraća sa pomoć bivšoj djevojci Sonji – majci svog najmlađeg djeteta, Fju, i ljubavi svog života. Ali, kada Andi izgubi posao, Sonja zahtijeva da joj on vrati pozajmljeni novac ili će mu zabraniti da viđa Fju. Andi se nada da će njegovi problemi biti riješeni ako pobijedi na amaterskom turniru u boksu, osvoji novčanu nagradu da otplati dug i dokaže da je vrijedan pomirenja sa Sonjom i Fju.

(Mondo)