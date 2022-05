Novosti na 24Kitchen kanalu: Gledajte u okviru m:tel IPTV-ja

Ako ste i vi od onih koji vele da se opuste ali i nešto korisno nauče uz kvalitetan kulinarski TV sadržaj, preporučujemo vam da ovog juna prebacite na kanal 24Kitchen.

Izvor: m:tel

U junu na ovom kulinarskom kanalu u okviru m:tel IPTV-ja stižu premijere prve sezone emisija: „Donalova avantura kroz Irsku“, „Meri Beri: ljubav prema kuvanju“, „Prijatno: izabrani pekarski recepti“ i prvi dio serijala „Rik Stajn: Kornvol“ .

Termin od 22.55 časova, četvrtkom od 2. juna, neka vam bude rezervisan za kulinarski serijal “Donalova avantura kroz Irsku“. Kada se nakon petogodišnjeg boravka u inostranstvu , Donal Skijan, TV voditelj i pisac, sa porodicom vratio u Irsku, otkrio je da prema rodnom Dablinu gaji ljubav i poštovanje kojeg nikada nije bio svjestan. Baš kao što je i uvidjeo da još ima mnogo krajeva ove prelijepe smaragdne zemlje koje nije posjetio.

Upravo to je bio razlog da snimi novi uzbudljivi kulinarski serijal u kom će Donal sa porodicom uživati u, za njega nepoznatim predjelima, ali i ukusima Irske. Donal želi da upozna ljude koji su se naselili u unutrašnjosti Irske i udaljene dijelove ove zemlje prihvatili kao svoj dom. Hrana čini srž serijala i u svakoj epizodi, poznati kuvar će pripremiti najmanje jedno jelo, inspirisano avanturom po Irskoj.

On će pokušati da u svojim jelima zabilježi sve osjećaje koji su mu se javljali tokom proputovanja zemljom – od poštovanja koje je osjetio, dok je posmatrao krajolik presvučen svim nijansama zelene boje sa vrha najviše planine, preko uzbuđenja na nepcima zbog ukusa svježih ostriga sa obala fjorda Karlingford, do pješačenja po kamenitim liticama Sjeverne Irske i pripremanje svježe ribe za večeru. Donalova emisija je svojevrsan kulinarski spomenar inspirisan prirodnim i gurmanskim ljepotama Irske.

Izvor: m:tel

Radnim danima od 6. juna u 14.00 časova emituje se prvi dio serijala „Rik Stajn: Kornvol“. Britanska kulinarska zvijezda Rik Stajn već godinama upoznaje skrivene ukuse svijeta sa svih meridijana. Moglo bi se reći da nema arome koja mu je strana, ali u novom TV serijalu

jednostavnog naziva “Kornvol”, on otkriva bogatu kulinarsku tradiciju svog rodnog Kornvola.

Romantične regije britanskog ostrva poznate po prelijepoj obali i slikovitim lučkim varošicama.

U ovoj emisiji, Rik Stajn prikazaće nam Kornvol kakav on poznaje i voli, daleko od turističkih ruta i svima znanih lokacija. Kornvol je jedinstven dio Velike Britanije, čiji su identitet i prošlost čvrsto ukorijenjeni u keltskom nasleđu. Vođen prirodnom znatiželjom koja je i Rikovo karakterno obilježje, on istražuje hranu, prošlost, muziku, umjetnost i kulturu regije za koju mnogi lokalci smatraju da bi lako mogla da bude država za sebe. Rik nam otkriva kako su zemlja i more oblikovali sadržaj lokalnih špajzeva i u svakoj epizodi priprema jednostavno jelo, inspirisano putovanjima po Kornvolu. Na meniju je brancin sa majonezom od komorača, jednostavan omlet s krabom, kornvolski povrtni brijam kao i poširane kruške s kupinama i crnim vinom. Poznati kuvar uz pomoć lokalaca vodi gledaoce kroz bogatu istoriju i nasljeđe ove ponosne i prelijepe regije.

Drugi dio serijala pratimo od 15. juna radnim danima od 14.30 časova.

Izvor: m:tel

Da li ste znali da karijera Meri Beri, čuvene britanske kuvarice, spisateljice kulinarskih knjiga i TV voditeljke traje nevjerovatnih šest decenija? A ona, poslije svih tih godina, i dalje najviše voli – da kuva! Međutim, nakon mnogobrojnih recepata koje je podijelila sa svijetom, Meri je sada poželjela da upozna druge kuvare.

U serijalu „Meri Beri: Ljubav prema kuvanju”, koji na kanalu 24Kitchen počinje da se emituje od 8. juna srijedom u 13.00 časova, Meri će pokušati da bolje razumije britansku opsesiju za hranom. Kreće u misiju razotkrivanja svih tajni britanske kuhinje - od uzgajanja sastojaka, do pripreme nevjerovatnih jela. U šest epizoda, Meri upoznaje najstrastvenije kuvare Britanije i uzgajivače hrane, i otkriva njihove inspirativne priče. Naravno, neće se zadržati samo na posmatranju. Meri će probati neka od ukusnih jela, i podučiti nas tome kako hrana može da promijeni naš život i na bolje.

U pauzi između ovih priča, Meri će sa gledaocima podijeliti i neke od svojih omiljenih recepata. Njena iskrena zainteresovanost za ljude i strast prema hrani osnovni su pokretač serijala, koji podstiče gledaoce da zavole hranu. Baš kao Meri. Ali i da prate svoje kulinarske snove, bez obzira na to koliko odvažni ili skromni oni bili. Uz novu emisiju legende britanske kuhinje otkrijte svoju – Ljubav prema kuvanju!

Izvor: m:tel

Radnim danima od 13. juna u terminu od 17.00 časova na kanal 24Kitchen stiže emisija „Prijatno: Izabrani pekarski recepti“. Mada smo svi svjesni da tijesto nije zdravo i da goji, priznaćete da su rijetki oni koji mogu odoljeti poslasticama iz pekare. Upravo zato, omiljeni televizijski voditelji i profesionalni kuvari Lora i Stojan, u svojoj emisiji „Prijatno: Izabrani pekarski recepti“, donose nam neke od

najboljih recepata za peciva po svačijoj mijeri.

Čuveni kuvarski dvojac nikada nije krio svoju ljubav prema pekarskom zanatu. Šta više, peciva su uvijek zauzimala posebno mjesto u serijalu „Prijatno”. Slatka i slana, praznična i sasvim obična domaća, kao i ona koja predstavljaju vrhunska djela kulinarstva. Za ovo dvoje kuvara nema veće sreće od kuhinjskih čarolija sa tijestom, a u novih 20 epizoda, gledaoci kanala 24Kitchen imaće priliku da vide posebno odabrani spisak pekarskih recepata, koji su Lora i Stojan sastavljali tokom mnogo godina.