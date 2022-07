m:tel preporuka: Osmo izdanje OK festa 2022

m:tel vam i ove godine preporučuje trodnevni festival dobre zabave u Nacionalnom parku Sutjeska!

Izvor: m:tel

Osmo izdanje Nektar OK festa počinje 15. jula, a tokom tri festivalska dana posjetioce očekuju nastupi najpoznatijih imena iz svijeta muzike, promocije knjiga, filmske projekcije, rafting avantura na Tari, planinarske šetnje i posjeta nekim od najljepših vidikovaca u Nacionalnom parku 'Sutjeska'.

Prvog festivalskog dana na SARA OK summer bini je DJ program "After Affair" i Petra Dundova, a zatim slijede nastupi na Sky Cola OK bini u OK kampu uz "Orthodox Celts" i "Sunshine". U saradnji sa Festivalom muzičkog dokumentarnog filma realizuje se program OK Cinema zone 'Dok'n'Ritam' (D'N'R). Prve večeri na programu su projekcije dokumentarnih filmova na temu muzike 'Pobednici su dosadni' i 'Suženi snovi - Repetitor u CZ-u'. Na Main stageu možemo slušati 'E-Play', Nikolu Vranjkovića, grupu 'Goblini' i finski symphonic metal bend 'Apocalyptica'", a zatim slijedi program na OK After Partyju u kampu uz "After Affair" i Petra Dundova.

Drugog dana program posjetioci će moći uživati uz Mladena Tomića i Alexandera G. ili na programu Joga by SARA. U OK Book zoni održaće se promocije knjiga Borisa Lajnera, a na Sky Cola OK stageu posjetioci će se moći zabaviti uz Edu Maajku i 'Let 3', dok OK Cinema zona donosi film "Viktorija, 15". Na Main stageu nastupaće 'Silente', 'Urban & 4', 'Neno Belan & Fiumens' i 'Dubioza kolektiv', a po završetku programa u OK kampu na After Party nastupaju Mladen Tomić, Alexandera G i Lea Dobričić.

I treći festivalski dan započinje u odličnom ritmu na SARA OK summer stageu uz Dejana Miličevića i Marinu Karamarko, dok u OK Book zoni Sergej Trifunović promoviše svoju knjigu 'Stovarište'. Za kraj dnevnog programa zaduženi su M.O.R.T. i Vojko V, dok nas u OK Cinema zoni očekuju projekcije: 'Njujork, hodočašće' i 'Uskrs, grad i rokenrol'. Na Main stageu nastupaju 'Zoster', 'Psihomodo pop', S.A.R.S. i Kiril Džajkovski.

Za sve posjetioce Nektar Ok Festa kompanija m:tel će organizovati nagradne igre o kojima možete saznati na m:tel Facebook stranici.

Kompanija m:tel, već tradicionalno, u okviru festa pripremila je kutak sa lazy bag-ovima, stanice za punjenje telefona i naravno free internet!