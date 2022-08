ON TV – sve što treba da znaš

m:tel online televizija čeka te uz ekskluzivne sportske sadržaje i najatraktivnije serije i filmove. Prijavi se odmah i iskoristi besplatno uživanje do kraja septembra!

Izvor: m:tel

Šta je ON TV?

ON TV je tvoj novi naziv za zabavu - m:tel online televizija koju možeš da gledaš na svom mobilnom uređaju putem bilo koje internet mreže, bilo gdje na prostoru BiH.

Koje sadržaje ON TV nudi?

Odaberi ON TV i uživaj u Engleskoj premier ligi na Arena Sportu, ali i drugim premium sportskim sadržajima, najboljim filmovima, serijama i videotekama sa mobilnih uređaja, bilo kada i bilo gdje u BiH. U skladu sa svojim potrebama možeš da odabereš dva paketa Start ON sa 59 kanala po cijeni od 20 KM ili Max ON sa 130 TV kanala i Superstar videotekom po cijeni od 27 KM mjesečno.

Koje su dodatne funkcionalnosti koje ti ON TV pruža?

ON TV ti nudi napredne TV funkcionalnosti, gledanje propuštenog sadržaja 72 časa unazad, pauziranje, gledanje sadržaja ispočetka, snimanje i istovremeno gledanje sadržaja na više uređaja.

Kako da se prijaviš?

Prijava je jednostavna, bez ugovorne obaveze, uz online uplate i mogućnost deaktivacije kad god poželiš. Dovoljno je da posjeduješ pametni telefon ili tablet, kvalitetnu internet vezu i skineš aplikaciju putem Google Play-a, App Store-a ili App Gallery.

Možeš se registrovati putem bilo kog broja mobilnog telefona ili e-mail adrese, a ON TV možeš gledati isključivo na prostoru Bosne i Hercegovine.

Prijavi se odmah, posjeti ontv.ba i isprobaj ON TV - BESPLATNO do kraja septembra!

Za više informacija pozovi 0800 50 000 ili posjeti ontv.ba