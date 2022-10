m:tel IPTV ima dobre filmove

Televizija Republike Srpske nam je za subotu, 29. oktobra 2022. godine u terminu od 22.40 časova pripremila sjajan kriminalistički triler “Hladni jul”.

Kako u djeliću sekunde pogrešna odluka može da vam promijeni život? Dok istražuje nepoznate zvuke u svojoj kući, jedne blage noći 1989. godine u Teksasu, Ričard Dejn upucava provalnika Fredi Rasela. Iako ga u gradu smatraju herojem, Dejn je u strahu za sigurnost svoje porodice, kada Fredijev otac Ben stigne u grad. Otac upucanog mladića je bivši robijaš zaslijepljen osvetom.

Novinar Edi Bruk postaće Venom, antiheroj koji ne zna milost. Kako, saznaćemo u filmu “Venom”, na TV AXN u ponedjeljak, 31.10. u 22.45 časova.

Kada istraživački novinar Edie Bruk tokom istrage postane domaćin vanzemaljskog stvorenja on postaje Venom. Vanzemaljsko biće potpuno ga obuzima i oduzima mu slobodnu volju. Pravila sada neko drugi određuje, svako opiranje je uzaludno. Njih dvoje postaju jedno, postaju Venom – najpoznatiji antijunak za kojeg nećete znati trebate li ga se bojati ili će vas spasiti. Akcija, avantura…

“Iščekivanje” je priča o ženi koja prolazi kroz emotivnu bitku između razuma i strasti. Univerzalne teme ljubavi, iskrenosti i čežnje dolaze do izražaja na osamljenom ostrvu finskog arhipelaga izolovanog od svijeta pogođenog pandemijom. TV CINEMAX, srijeda, 2.11. u 23.00 časova.

Moderna verzija klasičnog romana iz 1893. „Vikarova žena" Juhani Aho, „Iščekivanje" je dakle radnja koja nas vodi do žene koja prolazi kroz emotivnu bitku između razuma i strasti.

Čovjek vjeruje da je za sobom ostavio svoju tajanstvenu prošlost i počinje da vodi nov, spokojan život. Ali, kad upozna djevojku koju kontrolišu nasilni ruski gangsteri, ne može da sjedi skrštenih ruku – mora da joj pomogne... U filmu “Pravednik”, na TV HBO u četvrtak, 3.11. u 23.25 časova.

U „Pravedniku“, Denzel Vošington igra Makola, čovjeka koji vjeruje da je ostavio za sobom svoju tajanstvenu prošlost i počinje da vodi nov, spokojan život. Ali kad Makol sretne Teri (Kloi Grejs Morec), djevojku koju kontrolišu izuzetno nasilni ruski gangsteri, ne može da sjedi skrštenih ruku i mora da joj pomogne. Naoružan skrivenim umijećem koje mu dozvoljava da se osveti svima koji maltretiraju bespomoćne, Makol se vraća iz doborovoljne penzije i u njemu se ponovo budi želja za pravdom. Ako neko ima problem, i ako su šanse da se iz njega izvuče suviše male, a nema kome da se obrati, Makol će mu pomoći. On je pravednik.

