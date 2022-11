Uživajte u jeseni i jelima inspirisanim prirodom uz m:tel IPTV i 24Kitchen!

U novembru na kanalu 24Kitchen, u okviru m:tel IPTV-ja, gledajte premijere kulinarskih emisija „Adam i Po: Malezija u Australiji“, „Ejnslijeva hrana za dobro raspoloženje“, „Rudolfova prva pomoć u pekarskim nezgodama“ i „Lukin glavni sastojak“.

Izvor: mtel

Vikend je idealno vrijeme za dobru kuhinju, kvalitetna jela i ukusne zalogaje oko kojih će se okupiti čitava porodica. Zato vikendom - subotom i nedjeljom od 13.00 časova gledajte nove majstorije u kuhinji jer jedan od najpoznatijih kuvarskih tandemskih šefova Australije -Adam Lijav i Po Ling, udružuju se u serijalu „Adam i Po: Malezija u Australiji“ da bi istražili svoje malezijsko naslijeđe u avanturi bogatoj aromama i smijehom.

Novi kulinarski serijal „Ejnslijeva hrana za dobro raspoloženje” gledaćemo radnim danima od 14.00 časova. Pridružite se jednom od najomiljenijih TV kuvara Velike Britanije u serijalu koji je, zapravo, putovanje koje pokreće strast prema lokalno uzgojenim sastojcima i hrani za dušu. Ejnsliju Hariotu pridružuje se kolega kuvar Džozef Denison i njih dvojica kreću u potpuno suprotnim pravcima, sve zbog toga da bi pronašli ukusnu hranu, nevjerovatne priče i jedinstvene ljude na mjestima gdje rade i odmaraju se.

Na kanal 24Kitchen stiže emisija „Rudolfova prva pomoć u pekarskim nezgodama” koju gledamo od 21. novembra, radnim danima u 17.00 časova. U novom kulinarskom serijalu vrhunski kuvar i pekar Rudolf van Ven priskače u pomoć entuzijastičnim amaterskim pekarima kada se suoče s problemima. Jer kome se još nije dogodilo da se torta od šlaga uruši ili iskida, ili da dobije neobičan mus? Ne brinite, jer u svakoj epizodi Rudolf istražuje uobičajeni pekarski problem i dijeli svoje savjete.

Kuvar Luka Ćijano, prezentuje svoj prvi televizijski serijal pod nazivom „Lukin glavni sastojak” kroz sedam polučasovnih epizoda koje će se emitovati srijedom od 13.00 časova od 30. novembra. On otkriva priče iz prošlosti o nekim važnim sastojcima i služi jela koja na tanjiru odišu pravim italijanskim aromama. U jednoj od epizoda, šef Luka će gledaoce upoznati sa sastojkom koji se koristi u tradicionalnoj italijanskoj kuhinji -pršutom iz Parme. Koristeći slatko-slani ukus pršute u fritulama od rikote, preko minijaturne fokače i rižota od prepelice, naučiće nas i kako se to kuva s kraljem italijanskih sireva -Parmigiano-Reggiano. Sva jela pripremaće uz jedan od Lukinih glavnih i neizostavnih sastojaka u kuhinji, a to je ekstra djevičansko maslinovo ulje.