Dobri dokumentarci i filmovi na m:tel IPTV

Genijalni matematičari iskorištavaju svoje znanje kako bi dobili na kocki, u američkoj drami “21”, koja je na programu u subotu, 12. novembra u 16.00 časova na Pink Premium.

Inspirisan istinitom pričom, ovaj je film je priča o najbistrijim mladim umovima na zemlji – i kako su 'počistili' milione dolara iz Las Vegasa. Brojeći karte i koristeći zamršeni sistem signala, ekipa studenata uspijeva da pobijedi kazino i osvoji ogromne iznose.

Tina je radnik carinske kontrole gdje do izražaja dolazi njen poseban talenat: ona, naime, ima puno bolji osjećaj za mirise od svih drugih kolega s kojima radi. Ni jedna zabranjena supstanca, ni jedna prokrijumčarena stvar ne može joj umaći. Obavezno pogledajte film “Granica” na Televiziji Republike Srpske u nedjelju, 13.11. u 22.30 časova.

Međutim, jednoga dana ona se susreće sa čovjekom koji zrači aromom koja joj je do tog trenutka bila potpuno nepoznata. Prije nego toga postane svjesna, otvaraju joj se vrata u mitološki svijet koji je istovremeno predivan, ali se Tina vrlo brzo upozna s novim životom koji je u potpunosti drugačiji od njenog dotadašnjeg.

U srijedu, 16.11. 2022. godine na TV CINEMAX možete pogledati film “Noćna vožnja”, koji karakteriše sjajan scenario, prepun zapleta u koji ulaze opasni tipovi…

Đin je ilegalni kineski imigrant u Parizu. On radi za lažnu taksi firmu koju drži trijada. Jedini podsjetnik na njegovu prošlost di-džeja u Pekingu je elektro-muzika koju pušta u kolima dok vozi. Jedne noći, Noemi, problematična i zanosna prostitutka i striptizeta, uđe u njegova kola. Fascinirana ovim mladim vozačem i muzikom koju sluša, ona ga zamoli da postane njen zvanični vozač. Njih dvoje se zbližavaju i odlučuju da odu zajedno. Ali, Đin prije toga mora da prevari neke veoma opasne ljude.

Uželjeli ste se dobrog dokumentarnog filma? Onda obavezno pogledajte “Val”, o jednom od najboljih holivudskih glumaca, Valu Kilmeru. Četvrtak, 17.11. 2022. godine u 20.00 časova na TV HBO

Više od 40 godina, Val Kilmer, jedan od najnestalnijih i najneshvaćenijih holivudskih glumaca, dokumentovao je svoj život i vještine filmovima i snimcima. Nagomilao je hiljade sati snimaka, od 16-milimetarskih kućnih filmova koje je snimao sa braćom, do vremena posvećenog čuvenim ulogama za blokbastere poput filmova „Top Gan“, „Dorsi“, „Tumstoun“, i „Betmen zauvijek“. Ovaj sirovi, originalni i odvažni dokumentarac otkriva život proživljen do ekstrema i emotivan, ponekad urnebesan pogled na to šta znači biti umjetnik i kompleksan čovjek.

