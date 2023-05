m:tel donirao vozilo za ambulante porodične medicine

U okviru akcije „Niste sami, imate prijatelje“, koju kompanija m:tel sprovodi od 2021. godine, doniran je automobil za potrebe ambulanti porodične medicine za mjesta Piskavica, Verići i Potkozarje.

Nikola Tacić, izvršni direktor za korporativne poslove kompanije m:tel, zajedno sa saradnicima, 11. maja posjetio je mjesto Piskavica kraj Banjaluke, doniravši vozilo za potrebe ambulanata porodične medicine mjesnih zajednica Piskavica, Verići i Potkozarje.

U navedenim mjesnim zajednicama registrovano je 4.000 korisnika u tri ambulante porodične medicine, ali nijedna od njih nema laboratoriju. Stoga, donirano vozilo predstavlja veliku pomoć za stanovnike ovog kraja. Plan Doma zdravlja, kojim bi se umnogome olakšala briga o pacijentima, uključivala bi terenski rad uzimanja uzoraka krvi i njihov transport do banjalučke laboratorije.

„Zadovoljstvo mi je kada imam priliku u ime kompanije m:tel uručiti poklon, a naročito kada taj poklon ima ovako humanu namjenu”, rekao je Tacić ovom prilikom i dodao da su Grad Banjaluka i m:tel dugogodišnji prijatelji. „Čast nam je kada smo u prilici da izađemo u susret svojim prijateljima i zajednici, kada je potrebno pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Ovoga puta, donirajući vozilo, pomoći ćemo onima koji pomažu, najhumanijima među nama - ljekarima, medicinskom osoblju i svakako njihovim pacijentima“, naglasio je Tacić, zahvalivši svima koji su prisustovali ovom događaju ovdje, naročito medijima. On je poručio da je to način da se podstaknu i drugi da pomažu, odnosno da se uključe u život zajednice, onako kako to decenijama unazad čini kompanija m:tel.

Primopredaji vozila prisustvovao je i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je zahvalio kompaniji m:tel na već tradicionalnom prijateljstvu koje pokazuje dobrim djelima. „Svaki poklon, svaka donacija je nešto što bilo kom dijelu našeg grada mnogo znači a mi sa kompanijom m:tel radimo najvažnije društvene događaje, koncerte i festivale koji su poznati cijelom regionu“, izjavio je Draško Stanivuković.

U ime ambulanata porodične medicine u Piskavici, Verićima i Potkozarju, ključeve automobila primila je direktorka Doma zdravlja Banjaluka Nevena Todorović, koja je ovom prilikom rekla: „Zahvaljujem se kompaniji m:tel na donaciji. Ovo je peto auto koje Dom zdravlja ima u svom posjedu i koristićemo ga za obavljanje različitih kućnih posjeta. Kućne posjete koje mi obavljamo su posjete timova porodične medicine, posjete medicinske sestre koja radi u zajednici, zatim posjete koje se tiču laboratorijske dijagnostike i posjete timova Centra za zaštitu mentalnog zdravlja.“

Svoju zahvalnost nisu krili ni zaposleni u Ambulanti porodične medicine u Piskavici, koji su naglasili da je ovo mnogostruka pomoć za stanovnike ovog kraja. Kako su naglasili, pored toga što će pacijentima biti lakše da obave potrebne pretrage a da ne putuju 30 km do grada, transport uzoraka koji će biti organizovan ovim vozilom doprinijeće i smanjenju gužve u centralnim laboratorijama u gradu.

Aleksandar Šibarević, predsjednik savjeta mjesne zajednice Piskavica, pozdravio je sve prisutne i zahvalio se na podršci i pomoći mještanima Piskavice, Potkozarja i Verića i izjavio: „Kompanija m:tel je društveno odgovorna kompanija koja je još jednom pokazala bit svog postojanja i zaista imamo prijatelje.“

Kompanija m:tel čije je i sjedište u gradu Banjaluka, decenijama unazad nastoji da gradi prijateljski odnos sa zajednicom u kojoj posluje, podržavajući projekte Grada, ulažući u kulturu, obrazovanje, sport i humanost. I ovoga puta, bila je tu da potvrdi da stanovnici Banjaluke i okoline nisu sami.