m:tel na otvaranju MS Community BiH konferencije

Kao generalni sponzor, kompanija m:tel učesnik je MS Community konferencije, jednog od najznačajnijih IT događaja u BiH.

Izvor: m:tel

U Sarajevu je 12. maja 2023. godine, u hotelu Hills, otvorena konferencija MS Community BiH. Ova konferencija predstavlja jedan od značajnijih IT događaja u BiH, i od njenog prvog održavanja 2012. godine, mjesto je na kojem se okuplja velika većina onih koji čine IT tržište u BiH.

Ove godine, kompanija m:tel je jedan od generalnih sponzora ove konferencije. Upravo zato, na otvaranju ovog velikog IT događaja, prisutnima se u ime kompanije m:tel obratio Milan Aleksijević, izvršni direktor za tehniku. „Kompanija m:tel zaista pruža podršku znanju, razvoju znanja, obrazovanju, obrazovnim institucijama i networkingu“, rekao je Aleksijević. On je istakao da je kompanija m:tel kao dio velike Telekom Srbija grupe koja posluje na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Austrije, Švajcarske i počinje sa poslovanjem na tržištu Njemačke, prešla put od klasične telekom kompanije do ICT kompanije.

„Što se tiče samog znanja i podrške obrazovanje mi zaista imamo jedan od boljih pristupa i programa kao i načina rada sa kojim dobijamo kvalitetne kadrove, vrhunski obrazovane inženjere. Zašto je to tako? Zato što su u stanju da pristupe najnovijim tehnologijama i stručnim obukama što interno kroz rad na raznim sistemima što eksterno prema planu i program razvoja samog znanja kroz saradnju sa velikim svetskim kompanijama i obrazovnim institucijama“, izjavio je Aleksijević.

Cilj ove konferencije je da na jednom mjestu okupi najbolje predavače iz cijele regije, dokazane profesionalce, nosioce MVP titula, koji prezentuju aktuelan i zanimljiv sadržaj za učesnike konferencije, kao i da omogući IT kompanijama u BiH da se povežu sa potencijalnim klijentima ili budućim uposlenicima.

Ove godine, u skladu sa globalnim trendovima, konferencija se bavi temama napredne digitalne transformacije, kao i specifičnim rješenjima iz oblasti cloud infrastrukture, razvoja softvera, umjetne inteligencije i tehnologija za IoT. Predavanja iz ovih oblasti drže vrhunski stručnjaci iz BiH i cijele regije.

Kompanija m:tel važan je dio zajednice kada je u pitanju moderna tehnologija, pa su ovakvi događaji mjesta koja želimo da promovišemo i pomažemo njihovo održavanje, navode iz kompanije m:tel.