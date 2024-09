Testirali smo Huawei Freebuds 6i: Malo para, više muzike

Ukoliko vaš budžet za bežične slušalice ne premašuje 100 evra, Huawei Freebuds 6i biće odličan izbor. Pročitajte kako su se pokazale na našem testu.

Kupovina bežičnih slušalica umije da bude veoma stresna. Dostupnih modela ima na pretek, a kako ih ne možemo isprobati prije nego što prodavcu uručimo novac, bojazan da će nas dočekati "mačka u džaku" nije neosnovana. Ovo je pogotovo tačno ukoliko nismo spremni da izdvojimo više od 100 evra.

Međutim, na našem testu se sada našao jedan model koji je antiteza tim strahovima, koji je povoljan, ali i nudi funkcije kakve se mogu vidjeti na skupljim modelima. I ne samo da nudi, već pruža kvalitet koji se kosi sa onom starom, dobrom frazom - koliko para, toliko muzike.

U pitanju su Huawei Freebuds 6i bežične slušalice koje koštaju 95 evra. A šta je to što korisnici dobijaju za ovaj novac - pročitajte u nastavku.

Huawei Freebuds 6i DIZAJN

Huawei je poznat po tome da rizikuje u dizajnu, i svaku put kada čujemo da izlazi novi model, s nestrpljenjem čekamo da vidimo šta je to novo kompanija smislila. Iznenađujuće, Freebuds 6i je izuzetak tog pravila, jer je po svom izgledu i obliku gotovo identičan prošlogodišnjim slušalicama.

Kutijica Freebuds 5i slušalica podsjećala nas je na spljošteno jaje ili kamenčić, a to je slučaj i kod novijeg modela. Dimenzije su kompaktne na pravi način, a to znači da se nesmetano može nositi u džepu, čak i u najužim farmerkama. Šarka poklopca je nešto na šta mnogi proizvođači zaborave da obrate pažnju, ali ne i Huawei. Otvaranje pod prstima daje prijatan osjećaj, a poklopac u svakom momentu daje do znanja gdje "želi" da ide - nema praznog hoda, ugibanja, kao ni landaranja.

Ono što je vidno drugačije u odnosu na prošlu godinu je završna obrada dostupnih boja. Na raspolaganju su crna, bijela i ljubičasta boja, koje su na Freebuds 6i modelu uniformno mat i nisu prožete tačkicama koje odaju utisak reciklirane plastike.

S druge strane, bubice su drugačije završne obrade. Iako je boja ista, glatke su i reflektivne, a ono što nas je iznenadilo jeste da uopšte nisu sklone zadržavanju otisaka prstiju. Još jedna pozitivna stvar je da posjeduju iP54 oznaku otpornosti na vodu i prašinu, a to znači se mogu koristiti prilikom treninga, kao i u kišnim uslovima.

Težina bubica je 5,4 grama. Posjeduju silikonsku gumicu koja ulazi u ušni kanal (na raspolaganju tri veličine), ergonomski su oblikovane na dijelu koji naliježe na školjku, a njihove drške su pljosnate i osjetljive na dodir. Ovo je po našem mišljenju prava kombinacija koja osigurava udobnost i stabilnost prilikom korišćenja. Tokom testiranja nismo imali potrebu da ih skinemo nakon dugotrajnog nošenja, a ni u jednom momentu nismo brinuli da li će nam ispasti, čak i kada bismo potrčali.

Huawei Freebuds 6i FUNKCIJE

Kada su funkcije i mogućnosti Freebuds 6i slušalica u pitanju, želimo da počnemo od one po kojoj ćemo dugo pamtiti ovaj model - aktivno poništavanje buke, odnosno ANC. Ovo nije funkcija koja se često viđa na povoljnijem spektru, a i kada je vidimo, obično je kvalitet upitan - čast izuzecima. Međutim, ANC je na ovom modelu spektakularno dobar za uloženi novac, pa čak i bolji nego na nekim daleko skupljim rješenjima.

Nevjerovatno je koliko pozadinske buke i u kojoj mjeri Freebuds 6i može da ukloni ili značajno umanji. Zvuk klima uređaja, autobusa, kiše, saobraćaja i razgovora u pozadini nije predstavljao ni najmanji problem dok smo slušali muziku, a veoma je interesantno i da je to bio slučaj sa vjetrom koji često umije da zbuni ANC.

Na raspolaganju su četiri režima poništavanja buke - Cozy, General i Ultra, kao i Dynamic koji pametno bira jedan od prethodna tri u zavisnosti od okruženja. Tu je i prilično kvalitetan Awareness režim koji propušta zvukove kako bi mogli da vodimo razgovor sa sagovornikom ispred nas, a da slušalice ne vadimo iz ušiju, odnosno da čujemo okolinu oko sebe dok ne slušamo muziku preglasno.

Iako je moguće Huawei Freebuds 6i jednostavno povezati sa telefonom putem bluetooth-a, za punu funkcionalnost je potrebno koristiti AI Life aplikaciju u kojoj se nalaze brojne funkcije i podešavanja.

Kroz ovu aplikacije moguće je mijenjati način na koji muzika zvuči, odrediti da li je bitniji kvalitet veze ili zvuka i podešavati šta rade različiti dodiri drške bubica. Kako bi korisnik bio siguran da koristi pravu veličinu silikonske gumice, tu je test koji će to odrediti, a ukoliko ne može da pronađe gdje je zaturio slušalice, uz aktiviranje opcije Find će Freebuds 6i početi da ispušta glasan zvuk kako bi ih locirao.

Slušalice posjeduju detekciju nošenja, što znači da će pauzirati muziku ukoliko se jedna bubica izvadi iz uveta, ali to se podrazumijeva da svaki iole kvalitetan par ima. Ono što nije tako često, a što je jedna od naših omiljenih funkcija, jeste mogućnost povezivanja sa dva uređaja istovremeno. Uz ovu funkciju, Freebuds 6i automatski detektuje koji uređaj reprodukuje zvuk i pametno mijenja izvor.

Huawei Freebuds 6i ZVUK

Napredne funkcije na stranu, ništa manje nije bitno kako slušalice zvuče. Freebuds 6i posjeduje dinamičke drajvere s četiri magneta od 11 mm, za koje Huawei kaže da su 50% osjetljiviji od prethodne generacije, a koji su takođe Hi-Res sertifikovani.

Zvuk koji bubice proizvode je zaista dobar i jedan od boljih u klasi kojoj pripadaju. Srednji i visoki tonovi su veoma kvalitetni i jasni, ali kvalitetom ne mogu da se ravnaju sa najboljim modelima kao što je to bio slučaj sa poništavanjem buke. To je najprimjetnije u niskim tonovima, gdje bas nije bio najuvjerljiviji u određenim žanrovima. Nije fer poređenje, ali želja da ih stavimo na tas sa kremom ponude nešto govori.

Još jedna snaga ovog modela su audio i video pozivi. Kako su srednji tonovi nešto s čim Freebuds 6i nema problema, glasovi naših sagovornika su bili jasni i razgovjetni, a zahvaljujući trostrukim mikrofonima na kućištu bubica, i druga strana je imala riječi hvale za jasnoću našeg glasa.

Ne možemo da se previše požalimo ni na upotrebu slušalica za gejming, bez obzira što im to nije primarna namjena. Kroz AI Life aplikaciju smo mogli da aktiviramo Low-latency režim koji je prilično brzo prenosio ono što smo vidjeli na ekranu.

Huawei Freebuds 6i BATERIJA

Baterija unutar kutijice je unaprijeđena u odnosu na prošlu godinu, te njen kapacitet sada iznosi 510 mAh. Kapacitet baterije bubica je ostao na istih 55 mAh. U kutiji nismo pronašli punjač, ali jesmo USB-C kabl.

Huawei tvrdi da bubice mogu da izdrže od 5 do 8 sati u zavisnosti da li se koristi ANC ili ne, i to je otprilike vrijeme koje smo i sami vidjeli. Naravno, treba imati na umu da nivo jačine zvuka takođe igra ulogu u konačnoj autonomiji, pa je možda 4 do 7 sati realnija brojka za one koji muziku vole da slušaju glasnije.

Bilo bi nerealno da i to očekujemo od slušalica koje koštaju 95 evra, ali bitno je napomenuti kako ne bi bilo zabune pri kupovini - Huawei Freebuds 6i ne podržavaju bežično punjenje.

Huawei Freebuds 6i UTISCI

Za uloženi novac, teško da ćete na tržištu pronaći bolje od Freebuds 6i bežičnih slušalica. Zahvaljujući udobnom dizajnu, dobroj autonomiji, kvalitetnom zvuku, fenomenalnom poništavanja buke i mnoštvu korisnih funkcija, veoma je lako preporučiti ovaj model, pogotovo ukoliko raspolažete ograničenim budžetom.

