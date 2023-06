Prijedoru dječije igralište – donacija kompanije m:tel

Generalna direktorka m:tel-a Jelena Trivan, 13. juna posjetila je Prijedor, predavši Gradu Prijedor, odnosno svim građanima ovog grada, novo dječije igralište na korišćenje.

Izvor: m:tel

Donacija dječijeg igrališta u Prijedoru je još jedna u nizu koje je m:tel realizovao, a s ciljem podrške zajednici i najmlađima. Kako bi ovo igralište, za čiju je izgradnju izdvojila više od 80.000 KM, predali na korišćenje gradu na Sani, predstavnici m:tel-a posjetili su Prijedor i novoizgrađeno igralište.

Simbolično, puštanjem balona zajedno sa mališanima koji su prisustvovali otvaranju igrališta, Jelena Trivan je i zvanično predala igralište Gradu Prijedor, odnosno njenom gradonačelniku Slobodanu Javoru.

„Kao što znate pokrenuli smo akciju darivanja školskih i dječijih igrališta različitim opštinama, danas je na redu Prijedor. Gradonačelnik me je informisao da su i druge društveno odgovorne kompanije napravile igrališta i da je već preko 40 igrališta napravljeno u Prijedoru. To me ispunjava optimizmom da smo još uvijek dobri ljudi i da još uvijek radimo za zajednicu, a ne samo za profit. Mi smo napravili jedno, čini mi se, svjetski lijepo igralište za djecu Prijedora, na kojem bi pozavidio svaki veliki grad i nadam se da će oni u tome uživati. Gradonačelniku sam prenijela i našu želju da pomognemo seoskim opštinama uvođenjem interneta, u pravljenju igrališta ali i u opremanju njihovih informatičkih kabineta, odnosno prenijela sam da je m:tel tu za Prijedor, kao i za sve ostale građane Republike Srpske“, rekla je Trivan.

Izvor: m:tel

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor obratio se prisutnim medijima i istakao sljedeće: „Mi smo prije dvije godine pokrenuli jednu aktivnost za srećno djetinstvo, gdje smo uz podršku naših privrednika krenuli u rekonstrukciju i izgradnju novih dječijih igrališta. Ovo je zasigurno jedan od najozbiljnijih i najskupljih projekata, i zaista kada pogledate, vidite da je ovo savremeno i moderno dječije igralište na kojem će uživati mališani cijelog grada.

Posebno me raduje što kompanije poput m:tel-a i drugih firmi iz našeg grada imaju društvenu odgovornost i žele da lokalnoj zajednici pokažu da su tu, da su uz nas, uz naše sugrađane. Kao što je i gđa Trivan najavila mi ćemo nastaviti saradnju i u narednom periodu uz dogovor i saglasnost naših sugrađana, odredićemo projekte i odrediti prioritete.“

Kao i u drugim gradovima kojima je m:tel darovao dječija igrališta, sve igračke koje se nalaze na prilagođenoj sigurnosnoj podlozi atestirane su u skladu sa evropskim standardima i bezbjedne za igru. Mališani iz prijedorskog naselja Kokin grad, sada mogu da uživaju u spravama za igru, kulama, toboganima, penjalicama i tunelima, a tu su i ljuljaške i njihalice, klackalice i igra ’školice’ na podlozi… Svakako, postavljene su i klupe za njihove roditelje, a izgrađena je i česma.

Ova investicija još jedan je dokaz da m:tel u okviru svog društveno odgovornog poslovanja ulaže u zajednicu u kojoj posluje, nastojeći da bude prisutna u svim gradovima i mjestima, kao i u svim oblastima humanog djelovanja u društvu.

(mtel)