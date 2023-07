Vidimo se na najboljoj muzičkoj zabavi na Kastelu!

Na danas održanoj press konferenciji u banjalučkom Domu omladine, zvanično je otvoreno 12. izdanje najvećeg festivala demo bendova u jugoistočnoj Evropi, Demofest.

Na konfereciji su govorili Brankica Janković, organizatorica Demofesta i direktorica agencije Aquarius, Bojan Kresojević Gradski menadžer Grada Banjaluka, Jelena Trivan, generalna direktorica kompanije m:tel i Dino Šušić, menadžer kompanije Calsberg.

„Mnogi od vas znaju koliko mi volimo Demofest i koliko se radujemo prilici što su se stvorili uslovi da se on desi i ove godine. Počeli smo sinoć izložbom, a oni koji su bili vidjeli su koliko je to emotivno“, rekla je Brankica Janković.

Predstavnik Grada Banjaluka Bojan Kresojević ovom prilikom je rekao da je i kao predstavnik grada i kao građanin ponosan što nakon pet godina duge pauze možemo glasno i jasno reći da se Demofest vraća u naš grad i to u velikom stilu.

Kompanija Mtel je jedan od glavnih sponzora festivala koja je ponovo dokazala da je veliki prijatelj festivala kao što je Demofest.



„Moram da budem krajnje neskromna i kažem da, kada je u pitanju neka kulturna manifestacija u Republici Srpskoj, onda je sigurno prijatelj m:tel. Ja sam došla na čelo kompanije m:tel u trenutku kada Demofest nije bio aktivan, ali znam ga po čuvenju i mogu da kažem kao Beograđanka da sam čula da je Demofest zaštitno ime Banjaluke. Večeras ću prvi put videti kako to izgleda. Razlog zašto stojimo iza Demofesta sve ove godine je to što on daje kulturološku alternativu mladim ljudima. Nije sve subkultura i ova kvazi-kultura koja se može videti na popularnim televizijama. Postoje neki mladi ljudi zainteresovani za drugačiju muziku, drugačije vrednosti i drugačiji stil života. U tom smislu hoćemo da pomognemo njih i njihove kreativne napore i da im damo prostora i pokažemo da neko o tom brine. Za nas su najveća vrednost oni čija se imena još ne znaju, to su ti mladi, veliki ljudi koji izlaze na binu i m:tel večeras stoji uz njih, a za velika imena uvek postoji pozornica i postoje sponzori i bez nas“, istakla je Jelena Trivan.

Na press konferenciji obratio se i Dino Šušić rekavši da kompanija koju predstavlja želi da na platformi koja stvara nove generacije muzičara potraži budućnost za neke nove projekte, ekstenzije i slično, te da imaju odgovornost da oblikuju mlade ljude koji su u tom svijetu neiskusni.

Nakon petogodišnje pauze tri festivalska dana donose 18 demo i 32 revijalna izvođača. Otvaranje kapija tvrđave Kastel najavljeno je u 20.00, a početak programa u 21.00 čas.

